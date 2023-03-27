 

Мог спьяну умереть от ран, разбив внутри кишок стакан

27.03.2023, 13:54, Разное
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Что-то многовато развелось в мире любителей острых ощущений! Причем тупо толкающих себе в задний проход что попало. Такое впечатление, что они состязаются, кто кого переплюнет и достигнет желаемого самым неподходящим для этого способом.

Не так давно поляк занялся дрессировкой живого угря внутри собственного организма, а нынче «героем» западных СМИ стал житель Непала. Этот инцидент был подробно описан Национальной медицинской ассоциацией страны.

43-летний женатый мужчина попал в больницу с «историей случайного введения» в прямую кишку 12-сантиметрового стеклянного стакана. За три дня до госпитализации он засунул этот весьма хрупкий предмет себе задний проход.

Думаете, он решил на собственно опыте убедиться в работе кишечных сфинктеров? Как бы не так! Скорее всего, «экспериментатор» даже не подозревал об их присутствии в организме, поскольку поведал медикам, что вставил стакан туда, куда не светит солнце, «случайно»… хотя признался, что сделал это в нетрезвом состоянии для «сексуального удовлетворения».

Понятно, что стакан не застрял в прямой кишке, а спокойно ушел глубоко внутрь кишечника. Недоумок, конечно же, попытался вытащить стеклянное изделие самостоятельно, но потерпел неудачу. Как, впрочем, и врачи, которые, сделав ему рентген, не смогли захватить инородное тело, попавшее в уже брюшную полость. Медики рассказали, почему им не удалось таким путем его извлечь:

«Была предпринята попытка достать стакан через задний проход, но она оказалась безуспешной, так как тот находился высоко, перевернут и плотно зажат».

Единственным способом извлечь стеклянный предмет было что-то вроде «дойки»: врачи попробовали «подоить» мужчину, то бишь сдавливать нижнюю часть кишечника. Опустив все подробности произведенного вмешательства, просто хотелось бы поздравить этого идиота, избежавшего летального исхода.

Врачам удалось удалить стакан целиком — к счастью для мужчины, так как это означало, что его кишечник не был перфорирован, а такое осложнение без серьезной экстренной операции могло привести к «сепсису и смерти».

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, dzen.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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