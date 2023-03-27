Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото подросшего младшего сына

Последний раз фото младшего сына в блоге телеведущего Дмитрия Шепелева появлялись почти год назад, в мае 2022-го. И вот, подоспел весомый повод — накануне Тихону исполнилось два года. Разумеется, звездный папа трогательно поздравил мальчика, а заодно опубликовал новую совместную фотографию. В кадре они с сыном запечатлены дома среди гигантских воздушных шаров и сладостей.

Сегодня день рождения нашего младшего сына Тихона (как приятно и все еще непривычно говорить “младший”, “старший”)! И, пожалуй, это последний день его рождения, когда он не очень-то понимает, почему это вдруг подарки, почему вокруг радуются, и, с какой такой стати, на завтрак сладкое?! Два года очень большого счастья! Спасибо! – написал Шепелев в посте.

Шепелев с младшим сыном

Старший брат Тихона — Платон, общий сын Шепелева и покойной Жанны Фриске — тоже нечасто фигурирует в публичном пространстве. Однако осенью прошлого года мальчик с разрешения отца завел личный блог, где теперь делится с подписчиками музыкальным контентом. Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни после тяжелой борьбы с раком мозга 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Отпевание певицы состоялось в Богоявленском соборе в Елохове. Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

В 2017 году Дмитрий Шепелев закрутил роман с мамой Тихона, архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. О грядущей свадьбе стало известно в ноябре 2019-го. Впрочем, до ЗАГСа влюбленные пока не дошли.

Платон ШепелевДмитрий Шепелев с Екатериной Тулуповой