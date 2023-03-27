Альтернатива неудобным “крабикам”: 10 стильных причесок с заколкой “банан”

Наряду с “крабиками” и невидимками из аксессуаров для волос в этом году будут в моде заколки «бананы». Свое название они получили благодаря внешнему сходству с одноименным экзотическим фруктом. С «бананами» можно создавать красивые прически на разные случаи жизни. Вдохновляемся эффектными идеями.

Хвост

Самое простое решение для тех, кто не считает себя асом в парикмахерском деле, — это сделать хвост из волос. Зачешите все локоны назад и зафиксируйте «бананом», установив заколку в вертикальном положении. У вас получится такой же результат, как на главном фото.

Можно поступить и по-другому: собрать все волосы сбоку, сформировав хвост. Тогда у вас получится более озорная и молодежная прическа, которая подойдет не для работы и офиса, а больше для неформальной обстановки (встреч с друзьями, например).

“Ракушка”

Данная прическа требует навыков и сноровки, поэтому можете поупражняться с ее созданием в свободное время. Зачешите все волосы назад, сформируйте конский хвост. Хвост должен быть сдвинут слегка набок, а не находиться ровно по центру. Начиная снизу, скручивайте локоны по часовой стрелке. Заведите за валик оставшийся край прядей. Зафиксируйте прическу с помощью «банана».

Такая укладка будет уместна на торжественных мероприятиях и в деловой среде.

Небрежный пучок

Хорошая прическа для повседневной носки — нижний пучок. Только не такой гламурный, как для выхода в свет, а чуть небрежный, с выбивающимися прядками. Для его создания соберите все волосы назад в нижний хвост, но резинкой не фиксируйте. Придерживая локоны у корней, начинайте скручивать прядки по часовой стрелке вокруг основания. Кончики поднимите наверх, а не прячьте в пучок. Зафиксируйте прическу «бананом», установив заколку в горизонтальном положении.

Пучок с ободком

Если у вас короткие волосы, это совсем не означает, что вы не можете делать сильные прически с “крабиками”. Есть хорошие варианты укладок, которые подойдут на каждый день. Например, пучок с ободком. Соберите все волосы сверху на затылке, сделайте один оборот по часовой стрелке (если хватит длины прядок), зафиксируйте «бананом». Сделайте так, чтобы концы волос торчали в разные стороны, так прическа будет придавать образу озорства. Наденьте ободок, чтобы прижать топорщащиеся прядки по бокам.

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В повседневном стиле

Когда «банан» под рукой, то вы всегда можете убрать мешающие локоны, которые падают на лицо. Соберите все эти прядки, заведите назад и зафиксируйте “бананом”, установленным вертикально. Не страшно, если в заколке окажутся не только верхние, но также и нижние локоны.

Хвост с бантиком

Еще один вариант укладки, когда можно совмещать в одной прическе сразу два трендовых аксессуара: «банан» и платок. Сделайте конский хвост, зафиксировав локоны сзади «бананом», установленным в вертикальном положении. Теперь на свое усмотрение используйте платок. Его можно повязать вокруг головы, завязав на бантик внизу. А можно сделать красивый бант прямо на «банане», чтобы сложилось впечатление, будто хвост зафиксирован резинкой для волос с бантиком.

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Ирокез

Ирокез в классическом варианте — достаточно экстремальная и неординарная стрижка как для девушек. Но можно сделать более женственную вариацию такой укладки. Лучше всего прическа будет смотреться на кудрявых волосах. Вы делаете максимально высокий конский хвост и самым длинным «бананом», который найдете, фиксируете локоны. Заколка должна быть расположена на макушке вдоль пробора.

“Мальвинка”

Простой вариант прически, который подходит на волосы любой длины. Разделите все локоны на горизонтальный пробор от уха и до уха. Верхнюю часть волос зачешите назад и зафиксируйте с помощью «банана», установленного горизонтально. Если хотите, то можете освободить прядки возле лица, чтобы сделать образ более романтичным и трогательным.

Гламурный хвост

Зачешите локоны назад, пригладив волосы на макушке волосинка к волосинке. Можете зафиксировать стайлинговым средством, чтобы укладка дольше держалась. Оставьте только одну прядку средней толщины по одну сторону от лица. Волосы, собранные в хвост, у самых корней зафиксируйте «бананом». Боковую прядь у лица немного подкрутите плойкой, чтобы сделать легкую волну, и нанесите мусс для фиксации.

Рассмотрите интересный дизайн заколки (например, инкрустированную стразами, с цветочными мотивами и т.д.), чтобы образ получился завершенным.

Полухвост на длинные волосы

Если у вас длинные локоны, вы не любите их сплетать в косы или в хвосты, тогда возьмите на вооружение данную идею. Хорошенько прочешите все локоны, заведите назад. Откройте «банан», в V-образном положении поднесите к линии роста волос надо лбом, прижмите к волосам и продвигайте заколку по направлению к затылку. Зубцы «банана» будут собирать верхние локоны, заводя их назад. Когда заколка достигнет макушки и опустится чуть ниже, закройте ее.

В данном случае можно сделать аксессуар акцентным элементом в образе, выбрав заколку яркого и насыщенного цвета. Пусть по цвету вещь контрастирует с вашим оттенком волос.