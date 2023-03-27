 

Адам Левин и Бехати Принслу показали первое фото малыша, рожденного два месяца назад

27.03.2023, 10:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне 34-летняя ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу опубликовала в своем блоге серию свежих фотографий, среди которых нашелся и первый публичный снимок их с Адамом Левином третьего ребенка, рожденного в конце января. Впрочем, лицо малыша молодая мама показывать не стала, обойдясь лишь очаровательными крошечными ножками в кадре. Однако фанатам достаточно и этого — по крайней мере, теперь они получили официальное подтверждение того, что в семье модели и лидера Maroon 5 действительно произошло долгожданное пополнение.

Среди прочих фото, которые опубликовала Бехати, можно найти семейные снимки из Лас-Вегаса, где Maroon 5 выступали несколько дней назад, на которых запечатлены и остальные дети пары: 6-летняя Дасти Роуз и 5-летняя Джио Грейс.

Первое фото третьего ребенка Бехати и Адама

Отметим, что рождение третьего ребенка Принслу и Левин не анонсировали публично. О том, что они вновь стали родителями, в конце января прессе сообщил инсайдер из их дружеского окружения. Также знаменитые родители все еще не раскрыли пол новоприбывшего члена семьи.

О беременности Бехати Принслу стало известно в сентябре прошлого года. Причем ожидание малыша протекало на фоне скандальных слухов о многочисленных изменах Левина. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем фотомодель Элисон Роуз и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Модель никак не комментировала происходящее, а сейчас, похоже, ради растущей семьи решила простить Адаму неверность.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более 10-ти лет. Они познакомились в 2012-м в социальных сетях, а 19 июля 2014 года связали себя узами брака.

Бехати Принслу и Адам ЛевинДочка Принслу и ЛевинаБехати перед концертомБехати со второй дочкойЛевин на сцене в составе Maroon 5


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11.21 / В Германии согласовали митинг антипрививочников у памятника доктору Менгеле

12.12.22 / Кризис, пандемия, катаклизмы: российский Нострадамус предсказал самые громкие события в мире

30.11.21 / Мнение: О подставе для русских от Рамзана Кадырова

20.10.20 / Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

16.07.21 / Наоми Кэмпбелл опубликовала новое фото дочери по особенному поводу

01.08.21 / Девушка уверена – в старой церкви живут призраки

23.08.22 / “Все будет по-другому”: Кравец сообщила точную дату возвращения в телеэфир развлекательных шоу

12.11.21 / В Чите задержан школьник, назвавший Штирлица вымышленным героем

02.07.22 / Мнение: Рукопожатие твердое

30.07.20 / «Выгоды социализма не перевешивают зла оккупации» – Neatkarīga

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика