Адам Левин и Бехати Принслу показали первое фото малыша, рожденного два месяца назад

Накануне 34-летняя ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу опубликовала в своем блоге серию свежих фотографий, среди которых нашелся и первый публичный снимок их с Адамом Левином третьего ребенка, рожденного в конце января. Впрочем, лицо малыша молодая мама показывать не стала, обойдясь лишь очаровательными крошечными ножками в кадре. Однако фанатам достаточно и этого — по крайней мере, теперь они получили официальное подтверждение того, что в семье модели и лидера Maroon 5 действительно произошло долгожданное пополнение.

Среди прочих фото, которые опубликовала Бехати, можно найти семейные снимки из Лас-Вегаса, где Maroon 5 выступали несколько дней назад, на которых запечатлены и остальные дети пары: 6-летняя Дасти Роуз и 5-летняя Джио Грейс.

Первое фото третьего ребенка Бехати и Адама

Отметим, что рождение третьего ребенка Принслу и Левин не анонсировали публично. О том, что они вновь стали родителями, в конце января прессе сообщил инсайдер из их дружеского окружения. Также знаменитые родители все еще не раскрыли пол новоприбывшего члена семьи.

О беременности Бехати Принслу стало известно в сентябре прошлого года. Причем ожидание малыша протекало на фоне скандальных слухов о многочисленных изменах Левина. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем фотомодель Элисон Роуз и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Модель никак не комментировала происходящее, а сейчас, похоже, ради растущей семьи решила простить Адаму неверность.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более 10-ти лет. Они познакомились в 2012-м в социальных сетях, а 19 июля 2014 года связали себя узами брака.

Бехати Принслу и Адам ЛевинДочка Принслу и ЛевинаБехати перед концертомБехати со второй дочкойЛевин на сцене в составе Maroon 5