 

В каких городах России проще арендовать “однушку”

27.03.2023, 10:35, Разное
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Аренда недвижимости – наиболее доступный способ обзавестись жильем для людей, которые не могут позволить себе покупку. Кроме того, данный способ актуален для граждан, для которых актуальны частые переезды, например, по работе. Однако доступность квартир в разных городах России сильно отличается.

Проще всего снять квартиру в Тюмени. К такому выводу пришли эксперты портала “Авито Недвижимость”. Они сопоставили цены на недвижимость в нескольких городах со средним уровнем заработной платы и выяснили, где граждане тратят наименьшую часть доходов на аренду жилья.

Так, жители и гости Тюмени в среднем тратят на аренду однокомнатной квартиры менее 20% от зарплаты. Дороже всего недвижимость обходится в Сочи – более 60%.

В среднем по России, согласно данным Росстата, граждане зарабатывают 64200 рублей, а “однушка” оценивается в 20000 рублей, то есть на съемное жилье уходит в среднем 21% зарплаты.

Второе и третье место по доступности арендной недвижимости разделяют Киров и Красноярск с результатом 27%. На один процентный пункт хуже ситуация в Челябинске. Далее следуют Ярославль, Барнаул и Пермь – все 29%.

Лидерами антирейтинга стали южные города. Первое место у Сочи с результатом 62%. Низкая доступность недвижимости также зафиксирована в Симферополя и Севастополя -53% и 47%, соответственно.

Снять однокомнатную квартиру в Москве можно, тратя в месяц 32% от зарплаты, а в северной столице придется распрощаться с 30%. “Однушки” в самых крупных городах России обойдутся в среднем в 39 и 25 тысяч рублей.


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