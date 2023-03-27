 

Башар Асад: «Нетаньяху должен уйти»

27.03.2023, 9:33, Разное
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Президент Сирии Башар Асад впервые прокомментировал протесты в Израиле. Он предложил арабским государствам подать в ООН совместную заявку о проведении миротворческой операции «на территории так называемого Израиля».

Асад раскритиковал политику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и указал, что тот слишком задержался на своём посту и вызывает этим «справедливый гнев так называемого еврейского народа».

«Нетаньяху должен хотя бы раз послушать своих людей. Они разгневаны, они недовольны тем, что он фактически установил диктатуру имени себя, – говорит сирийский президент. – В двадцать первом веке уже нельзя просто захватить власть и сидеть на троне, подобно спруту, подавляя инакомыслящих силой. Нетаньяху должен уйти».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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