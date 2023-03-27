Добавляем яркости: какие варианты маникюра актуальны для весны (фото)

После долгого зимнего периода хочется с головой окунуться в яркие, сочные краски. Мужчины могут сделать это только через одежду, а вот женщинам повезло больше, добавляется яркий маникюр. Дизайнеры уже подготовили к весенним лукам несколько вариантов интересного маникюра. Вот самые интересные фото, которые можно взять за основу. Меняйте цвета, форму, акценты, не бойтесь использовать черный, чтобы подчеркнуть глубину рисунка.

Растительный узор

Весна прежде всего ассоциируется с растительностью, листьями, травами, цветами. Поэтому неудивительно, что и дизайн маникюра ориентируется на эту тему. Используйте не только лак, но и фольгу, втирку, матовое и глянцевое покрытие.

Украшайте пальчики разнообразием цветов и листьев. Только соблюдайте одно правило: чем ярче детали, тем спокойнее должен быть фон. Если задумаете сложную композицию, то помните правило комплементарных оттенков. Фото ниже является отличным примером: глубокий синий дополняется темным красно-оранжевым и оба активных цвета “успокаиваются” теплым бежевым.

Например, яркие розы или желтые тюльпаны лучше наносить на бежевую и розоватую базу. Не используйте больше трех цветов, чтобы не получилось безвкусное месиво. В маникюре это правило работает так же четко, как и в одежде.

Помимо цветов можно использовать рисунок фруктов и ягод, но это уже ближе к лету, когда начнется цветение.

Яркие цвета

Весной позволительно даже сочетать несочетаемое. Посмотрите, как свежо смотрится бирюзовый цвет с ягодками вишни. Такой маникюр не требует дополнительных украшений, сам по себе является изюминкой образа. Если хотите добавить украшения, пусть они будут без камней, тонкие, ажурные, изящные.

Чтобы сократить время процедуры, можно использовать разнообразные наклейки. Только не забудьте покрыть их базой, чтобы не сошли с ногтя раньше времени.