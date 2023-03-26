Овнов могут ожидать вспышки ревности: любовный гороскоп с 27 марта по 2 апреля

В последнюю неделю марта планета любви, Венера, соединится с Ураном в Тельце, что принесет новые впечатления в жизнь семейных людей, а также обещает приятные перемены на любовном фронте холостякам. Если вы запланировали достигнуть гармонии со второй половинкой или отыскать спутника жизни в период с 27 марта по 2 апреля, то вам определенно стоит ознакомиться с любовным гороскопом на ближайшие 7 дней.

Овен

Семейным Овнам в ближайшие дни предстоит столкнуться со вспышками ревности со стороны партнера. Это может помешать вам двигаться вперед, поэтому рекомендуется предотвратить подобный сценарий. Для этого достаточно провести больше времени с любимым человеком или сделать ему подарок.

Для достижения успеха в любовной сфере одиноким Овнам стоит научиться контролировать свои эмоции. Это позволит найти сразу несколько способов достижения поставленных целей и привлечь к себе внимание потенциального партнера.

Телец

Переменчивое настроение Тельца в последнюю неделю марта может сыграть с ним злую шутку. Буквально на пустом месте вы рискуете спровоцировать ссору со спутником жизни и посеять разлад в ваши отношения. Чтобы избежать такого сценария, астрологи советуют провести некоторое время в изоляции.

Тем представителям знака, которые находятся в активном поиске, звезды также не сулят ничего хорошего. Любые шаги по сближению с понравившемся человеком окончатся провалом, так что пока стоит повременить с амурными делами. Вместо этого займитесь саморазвитием – обретете большую ценность в глазах окружающих.

Близнецы

Любовь Близнецов на этой неделе имеет все шансы окрепнуть, если они не постесняются пойти навстречу своей второй половинке. Не бойтесь соглашаться на различные эксперименты, а также гасите в зародыше депрессивное настроение, и тогда ваши отношения с партнером перейдут на новый уровень.

Чтобы добиться успеха на любовном фронте, одиноким Близнецам стоит сконцентрироваться на собственных чувствах, а также не стесняться показывать свои эмоции окружающим. Медитация и другие духовные практики помогут взять под контроль внутренний мир, что также придаст вам привлекательности.

Рак

Несмотря на неоднозначное положение планет, семейных Раков ожидает весьма насыщенная неделя. Большую часть времени вы будете заниматься решением важных вопросов вместе со второй половинкой. Это поможет вам не только преодолеть даже самые сложные проблемы, но и заметно сблизиться.

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Одиноких Раков ожидают приятные знакомства, которые могут привести к развитию романтических отношений, если представитель знака не станет торопить события. Также астрологи советуют не забывать проверять любовную совместимость, прежде чем предпринимать решительные шаги.

Лев

Семейному Льву стоит внимательнее относиться к тому, что он говорит второй половинке. Новая неделя идеально подходит для проявления заботы о партнере. Ваш спутник жизни окажется рад любому проявлению чувств. Любые невзгоды, которые раньше вас тяготили, также будут успешно преодолены.

Одиноким Львам стоит приостановить поиск второй половинки, а также не предпринимать решительных шагов навстречу потенциальному партнеру, даже если он показывает взаимность. Завистники могут воспользоваться вашими слабостями, начав распространять слухи о вас и вашем любимом человеке.

Дева

На любовном поприще Девам, состоящим в отношениях, придется разрешить немало сложных дилемм. Сразу после этого ваша жизнь обещает измениться в лучшую сторону, однако старайтесь принимать только те решения, которые не вызовут разочарование у вашего спутника жизни.

Для одинокой Девы сигналом к началу поиска второй половинки станет разочарование в человеке, который вызывал симпатию. Чтобы отыскать долгожданную любовь, придется отправиться в места, в которых вы обычно не бываете (художественные выставки, библиотека, театр).

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Весы

На этой неделе семейным Весам в любовной сфере повезет больше, чем кому бы то ни было. Отныне их жизнь перестанет быть скучной и однообразной, а все проблемы и переживания останутся позади. Также в отношения вернется страсть, это позволит людям вновь почувствовать, что значит быть любимым и желанным.

Что касается тех Весов, кто пока не обзавелся партнером, то все довольно неоднозначно. Любовь придет к тем, кто готов распахнуть для нее двери. Если же на данный момент вы сомневаетесь, что вам стоит вступать в отношения, то будет неразумно отвечать на ухаживания взаимностью.

Скорпион

Астрологи предупреждают семейных Скорпионов о том, что в ближайшее время стоит сосредоточиться не на амурных делах, а на финансовом благополучии. Если вы не найдете дополнительный источник дохода и не станете экономить средства, то рискуете столкнуться с проблемами в отношениях с партнером.

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Одинокий Скорпион, который сгорает от неразделенной любви, на этой неделе в полной мере осознает, что такое ревность. Однако не стоит вступать в открытую конфронтацию с конкурентом: в скором времени ваш объект обожания сам поймет, что ему не нужны мимолетные отношения.

Стрелец

Стрельцы, состоящие в отношениях, рискуют столкнуться с трудностями, если позволят и дальше третьим лицам вмешиваться в их дела с партнером. Тех же людей, которые никогда не жалуются на свою вторую половинку и проявляют к ней внимание, ожидает возрождение любовных чувств.

Одиноким Стрельцам следует сконцентрироваться на поиске нового партнера, а не на попытках вернуть старые отношения. В скором времени вам предстоит познакомиться с интересной личностью противоположного пола, однако она не проникнется к вам симпатией, если вы будете зацикливаться на прошлом.

Козерог

Нестабильное влияние Венеры сулит семейным Козерогам множество непредсказуемых ситуаций. Для их решения стоит полагаться не на собственное везение, а на стратегию, составленную вместе с любимым человеком. Подобная тактика позволит избежать досадных оплошностей и укрепит ваши чувства.

Тем, кто находится в поиске второй половинки, рекомендуется держаться подальше от токсичных личностей. Вам может казаться, что в каждом человеке есть нечто хорошее, за что его можно любить, однако такой образ мыслей не приведет вас к желанному счастью.

Водолей

Семейные Водолеи в последнюю неделю марта погрузятся в головокружительный водоворот событий, благодаря чему смогут обрести статус, деньги и всеобщее признание. Если вы не хотите вызывать ревность партнера, то обязательно напомните ему о ваших чувствах.

Одиноким людям стоит избегать общения с манипуляторами. Даже если вам кажется, что человек настроен искренне, это не повод ему доверять, пока вы не узнаете друг друга получше. Тем, кто верит в духовность любви, стоит сконцентрироваться на возвышенных целях, а не на поиске человека, который просто будет рядом.

Рыбы

Положение планет окажется неблагоприятным для Рыб, находящихся в отношениях, из-за чего представители знака неосознанно раскроют свои негативные черты характера. Чтобы этого не произошло, воздержитесь от споров с любимым человеком, а также избегайте долгосрочного планирования в ближайшие дни.

Рыбам, которые влюблены в человека, но боятся в этом признаться, стоит набраться решительности в ближайшее время. Звезды обещают взаимный ответ на признание, но лишь до конца недели. Когда вы будете говорить о своих чувствах, не забудьте упомянуть то, что волнует вашего потенциального партнера больше всего.