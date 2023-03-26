Мнение: О дне, когда Россия проиграла всё

Многие этого ещё не осознали, но Россия уже проиграла. Глобально, тотально, разгромно и, вероятно, уже необратимо. Не в этой жизни, во всяком случае, удастся хоть что-то «отыграть назад»…

Почему так получилось?

Есть ошибки, которые практически невозможно компенсировать. Ошибки раннего этапа…

Вот один график, который очень многое объясняет.



Источник — ИС РАН «Россия реформирующаяся, 2022

Нетрудно заметить, что после 2010 года прекратился рост числа молодёжи, получающей высшей образование. Их численность даже пошла немного вниз (с 35% от всей молодёжи, получающей ВО, до 32-33%). И очень резко упало число молодых людей, получающей рабочие профессии в системе среднего профессионального образования (СПО) – с 25% в 1990-е годы до 12-13% в наше время.

Это отражает ситуацию в России в последнее десятилетие: экономике и обществу больше не нужен прирост как высококвалифицированных (инженерных, медицинских и т.п.), так и квалифицированных промышленных специалистов. Зато есть потребность в средне-квалифицированных кадрах вне этих сфер – две самые массовые профессии в России это работники торговли и водители. Плюс ещё курьеры.

Что это означает? Что в современных отраслях экономики «Четвёртой промышленной революции» #Россия не только неконкурентна, но даже и в обозримом будущем не сможет стать мало-мальски конкурентоспособной. Даже на уровне встраивания в нижние звенья глобальных цепочек, как в своё время сделал #Китай — и сумел подняться на уровень более-менее современного производства не только товаров, но и сервисов. Россия же свой шанс на такое развитие упустила ещё лет 15 назад, увлёкшись борьбой за возвращения уважение и возрождение «величия». Но уважают тех, кто много делают, а не тех, кто много базарят. Крикунов вообще нигде и никогда не станут считать великими…

Теперь же у России банально не хватает кадров даже для восстановления чисто промышленного потенциала. И это — путь к поражению не только в глобальной конкуренции.

Но ведь — сами этого захотели?

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