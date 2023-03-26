 

Мнение: Страна без талантов

26.03.2023, 20:03, Разное
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Хороший ролик, указывающий на действительно вроде как странный феномен: как так получилось, что в России последние… ну, пожалуй, уже 30 лет (!) вообще не рождаются талантливые футболисты. Аршавин, Кержаков – родились в начале 1980-х, ну а после них – кто? Просто ведь до смешного. Недавно на эту тему хорошо пошутил Вася Уткин, когда резюмировал товарищеский матч Зенита с Фенербахче от 23 марта: “Очень приятно, что у Зенита забили два мяча наши, российские ребята – Клаудиньо и Малком”. И ведь формально Вася был прав – оба впрямь Указом Путина стали “нашими российскими ребятами”, получив российское гражданство.

Правда, одно время казалось, что какие-то звездочки у нас в футболе разгораются; лично я связывал свои надежды с московским “Динамо”, где немецкий взявшийся из ниоткуда тренер сделал из ничего очень симпатичную, веселую, молодую и бесшабашно атакующую команду. Захарян, Тюкавин… Но и это с началом СВО превратилось в вонючий дым – так, как будто на разгорающийся очаг щедро плеснули помоев из ведра. Немец ушел, карета превратилась с тыкву, Захарян из человека снова превратился в деревянного буратино – слава богу, хоть сменил гражданство, может, всё-таки выскочит из смертельной ловушки, в которую превратилась РФ, хотя бы в Армению – как уже сделал до него заплеванный молодой грузин из “Рубина” – соскочил в Грузию, там восстановился, и теперь зажигает в серии А в Италии.

Все-таки – очень символично реагирует футбол на тотальный застой в России. Это отсутствие талантов, какая-то тотальная бездарность ВСЕХ – четкий маркер, что в стране всё внутри перепутано и перекорежено. Свою версию я уже давно сформулировал – тотальный НБС, “Надо быть скотом”, во всём. С таким лозунгом таланты не выживают – ни в чем. Футбол просто на виду.

Источник: Размышления вольного социолога


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