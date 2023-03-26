Мнение: Свобода и демократия по-чешски, себестоимость производства снарядов в ЕС и число западных наёмников

1. Читатели прислали две новости из Чехии. Новость первая — из Пражского университета экономики и бизнеса увольняют декана, так как он был среди группы протестующих, собиравшихся снять украинский флаг со здания Национального музея. Декан отказывается увольняться — говорит, что не протестовал против бандеровцев, а оказывал помощь раненому.



Новость вторая. Благотворительная организация «Подарок для Путина» собрала немного денег, чтобы купить на них ракетную установку и 365 патронов к ней. Вот это называется в современной Чехии благотворительностью.



Читатель пишет, что чехи сейчас обсуждают, за кого голосовать на выборах президента — за вора или за секретного агента спецслужб. Склоняются к мысли, что вор лучше, так как он всё же не предатель, который при коммунистах был агентом КГБ, а потом перевербовался к западным спецслужбам.

2. Блогер «Выключаем эмоции, включаем ум» разбирает вопрос с поставками европейских боеприпасов на Украину (ссылка):



На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что 18 стран Европы официально подтвердили план о предоставлении Украине боеприпасов на 2 миллиарда евро в количестве 1 миллиона в течение года, ещё 1 млрд евро планируется выделить на собственное производство боеприпасов в этом году и на закупки в будущем.

Речь идёт о снарядах натовских стандартов 155 и 105 мм, которые в Европе производятся главным образом во Франции.

Напомню, что сейчас в этой стране проходят многочисленные акции протеста против пенсионной реформы, перерастающие в стычки с полицией и погромы на улицах.

Эту реформу Макрон умудрился провести мимо парламента, в результате чего возраст выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин во Франции сейчас повысился до 64 лет. Помимо этого в стране наблюдается топливный коллапс из-за забастовок работников НПЗ.

И вот несмотря на все эти проблемы французские власти (в числе прочих стран-доноров ЕС) вынуждены тратить деньги не на социальные программы, не на поддержание уровня жизни своих граждан, а на производство боеприпасов, причём не для защиты страны от внешнего врага, а во имя защиты национальных интересов США, которые совсем недавно создали новый блок AUKUS и не взяли в него ту же Францию, попутно лишив французский ВПК выгодных контрактов на производство атомных подводных лодок для Австралии.

…себестоимость производства одного снаряда, составлявшая ранее около 680 евро, теперь достигла 850 евро.

Замечу, что это только затраты европейцев на снаряды, а ведь им ещё необходимо наращивать и производство военной техники, численность которой также уменьшается ввиду её поставок в зону конфликта.

Все эти миллиарды, уже не заработанные, а напечатанные европейцами будут способствовать только ускорению инфляции, увеличению проблем в экономике и дальнейшему снижению уровня жизни граждан.

3. Если верить американским СМИ, число иностранных наёмников на Украине оказалось на порядок ниже, чем рассказывали бандеровские власти (ссылка):

Журналисты New York Times заявили о том, что в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти страны. Правду о численности подразделения им удалось раскрыть в ходе собственного расследования его деятельности.

«Украинские официальные лица изначально хвастались, что им удалось завербовать в легион 20 тысяч добровольцев, но на самом деле эта цифра значительно ниже. Сейчас в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов, говорят люди, знакомые с положением дел. Вербовка застопорилась», — говорится в материале западных журналистов.

Плохой знак для США и их слуг. Даже «псы войны» на Западе не верят в успех борьбы против России на Украине и ничего хорошего для себя от участия в боевых действиях не ждут.

Также это скверная новость для поляков, чехов и прочих народов из списка тех, кого американцы собираются следующими натравить на Россию. Раньше записаться в ряды радикальных русофобов можно было добровольно, но вскоре это могут начать делать в принудительном порядке.