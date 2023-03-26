 

САСШ, Валахия и Галлия: в России официально переименуют недружественные государства

26.03.2023, 17:53, Разное
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В СМИ разослано указание правительства о переименовании ряда недружественных государств. Отныне они будут носить названия, применявшиеся в 19-м и более ранних веках. Подчёркивается, что сделано это в качестве «ответа на переименование в некоторых территориальных образованиях России в Московию».

Так, Польша отныне будет называться Речью Посполитой (с ударением на последний слог, по примеру, поданному президентом), Румынию указано называть Валахией, Соединённое Королевство — Альбионом, Францию — Галлией, а Соединённые Штаты Америки — Северо-Американскими Соединёнными Штатами. Последнее название, пояснили в ведомстве, должно дополнительно подчеркнуть, что суверенитет САСШ распространяется не на обе части американского континента (в котором находятся и дружественные России государства, как, например, Венесуэла), а лишь на северную его часть, и то не на всю.

Правила вводятся с 1 мая. На месяц устанавливается переходный период, в течение которого СМИ должны будут исправить свои старые публикации, размещённые в информационно-телекоммуникационной сети »Интернет». По истечении этого периода за публикации, содержащие старые названия, на СМИ будут накладываться штрафы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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