Модные бархатные блузки 2023-го: как носить и с чем сочетать

Бархатные блузы стали модными в 2023 году. Они способны дополнить практически любой образ, а сочетать их можно с брюками, юбками или джинсами. Не стесняйтесь сделать образ максимально броским.

Вы даже можете носить бархатную блузу дома.

С простыми вещами

Если вы не знаете, с чем носить блузку из бархата, должны знать, что она уже сама по себе достаточно яркая и интересная, поэтому ее лучше всего сочетать с самыми простыми базовыми вещами.

Это могут быть классические брюки или джинсы обычного кроя.

Это позволит блузе быть центром внимания.

Создавайте контрасты

Бархатную блузу можно сочетать с вещами разных материалов и фактур. Например, вы можете надеть кожаную юбку или шерстяные брюки.

Этот контраст позволит добавить вашему образу визуальную глубину и интерес.

Играйте с цветом

Бархатные блузы представлены самыми яркими цветами, например фиолетовым, зеленым, синим, красным. Вы можете сочетать этот предмет гардероба с вещами для создания монохромного образа. Альтернативным решением является контрастное сочетание, чтобы образ был максимально жизнерадостным.

Дополните аксессуарами

Ваш стиль будет еще более ярким, если бархатную блузу вы дополните длинными серьгами, кольцами или броскими браслетами. Это позволит сделать образ завершенным, а вас стильной.

Классика плюс стритстайл

Шикарная классическая блуза хорошо сочетается с повседневными джинсами.