 

Модные бархатные блузки 2023-го: как носить и с чем сочетать

26.03.2023, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бархатные блузы стали модными в 2023 году. Они способны дополнить практически любой образ, а сочетать их можно с брюками, юбками или джинсами. Не стесняйтесь сделать образ максимально броским.

Вы даже можете носить бархатную блузу дома.

С простыми вещами

Если вы не знаете, с чем носить блузку из бархата, должны знать, что она уже сама по себе достаточно яркая и интересная, поэтому ее лучше всего сочетать с самыми простыми базовыми вещами.

Это могут быть классические брюки или джинсы обычного кроя.

Это позволит блузе быть центром внимания.

Создавайте контрасты

Бархатную блузу можно сочетать с вещами разных материалов и фактур. Например, вы можете надеть кожаную юбку или шерстяные брюки.

Этот контраст позволит добавить вашему образу визуальную глубину и интерес.

Играйте с цветом

Бархатные блузы представлены самыми яркими цветами, например фиолетовым, зеленым, синим, красным. Вы можете сочетать этот предмет гардероба с вещами для создания монохромного образа. Альтернативным решением является контрастное сочетание, чтобы образ был максимально жизнерадостным.

Дополните аксессуарами

Ваш стиль будет еще более ярким, если бархатную блузу вы дополните длинными серьгами, кольцами или броскими браслетами. Это позволит сделать образ завершенным, а вас стильной.

Классика плюс стритстайл

Шикарная классическая блуза хорошо сочетается с повседневными джинсами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / 600 случаев за 64 года – Французское космическое агентство обнародовало информацию об НЛО

11.08.20 / Это НЛО причастны к загадочным исчезновениям кораблей и самолетов в Бассовом проливе?

09.07.21 / Кровавые акции протеста в Тбилиси: столкнулись пророссийские с прозападными

25.05.21 / 2021 Mercedes-Benz GLA запущен в Индии; цены начинаются от 42,10 рупий

01.12.20 / «Буду выступать в Comedy Club» – Никол Пашинян обратился к Путину с просьбой о предоставлении гражданства

09.03.22 / Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов

01.08.22 / Карелия направляет в Коми еще 25 специалистов для тушения лесных пожаров

27.09.22 / Мнение: Ненависть

08.03.23 / Henkel заявила о намерении продать свой российский бизнес к марту 2023 года

07.07.21 / США выдадут Саудовской Аравии мужчину, натиравшего беконом дом своих соседей-мусульман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика