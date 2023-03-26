Шелк, жаккард и кашемир: весенне-летняя коллекция FREE AGE

Каждый сезон FREE AGE представляет уникальный жаккард, который попадает в библиотеку жаккардов, и по желанию vip-клиентов может быть повторен в заказе. В этот раз бренд остановил выбор на узоре в виде граната, который украсил двусторонние жакеты, кардиганы, топы, юбки и платья. Вся коллекция, к слову, по сложившейся традиции состоит из нескольких направлений – Main, Cruise, Loungewear, Sport, 100% Cash & Denim Collection. Изделия можно сочетать между собой не только внутри капсулы, но и во всей весенне-летней линии.

Main Collection – городская шелковая коллекция, куда вошли классические изделия с изюминкой. Вещи идеально подходят для прогулок, дружеских и деловых встреч, работы в офисе. В отдельную линию основной коллекции вошли шелково-жаккардовые модели, которые можно носить на две стороны благодаря технологии обработки швов.

В круизную коллекцию вошли облегченные вискозные ажурные вещи. В каждом оттенке представлены не просвечивающие утилитарные модели, а также более легкие ажурные луки, которые идеально будут смотреться во время пляжного отдыха. Весомый плюс – изделия не мнутся и мгновенно сохнут.

Loungewear Collection – одежда для комфорта, отдыха, куда вошли невероятно удобные вещи из шелка и кашемира. Если вы ищете комплект для перелета или променада с видом на горы, это отличное решение.

Чтобы спорт ассоциировался с красотой и удобством, FREE AGE представили свое видение коллекции для активного образа жизни. Шорты, футболки, худи, брюки-палаццо и другие изделия выполнены из шелка с вискозой.

Коллекция верхней одежды FREE AGE – Outerwear Collection – воплощает стремление к вневременной элегантности. В основе концепции – мягкие пальтовые ткани с кашемиром от итальянских производителей, выверенные силуэты и внимание к деталям. В «теплой» линии марки также представлена капсула 100% Cash & Denim Collection – джинсовые изделия и кашемировые свитеры.