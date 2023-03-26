 

Шелк, жаккард и кашемир: весенне-летняя коллекция FREE AGE

26.03.2023, 17:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый сезон FREE AGE представляет уникальный жаккард, который попадает в библиотеку жаккардов, и по желанию vip-клиентов может быть повторен в заказе. В этот раз бренд остановил выбор на узоре в виде граната, который украсил двусторонние жакеты, кардиганы, топы, юбки и платья. Вся коллекция, к слову, по сложившейся традиции состоит из нескольких направлений – Main, Cruise, Loungewear, Sport, 100% Cash & Denim Collection. Изделия можно сочетать между собой не только внутри капсулы, но и во всей весенне-летней линии.

Main Collection – городская шелковая коллекция, куда вошли классические изделия с изюминкой. Вещи идеально подходят для прогулок, дружеских и деловых встреч, работы в офисе. В отдельную линию основной коллекции вошли шелково-жаккардовые модели, которые можно носить на две стороны благодаря технологии обработки швов.

В круизную коллекцию вошли облегченные вискозные ажурные вещи. В каждом оттенке представлены не просвечивающие утилитарные модели, а также более легкие ажурные луки, которые идеально будут смотреться во время пляжного отдыха. Весомый плюс – изделия не мнутся и мгновенно сохнут.

Loungewear Collection – одежда для комфорта, отдыха, куда вошли невероятно удобные вещи из шелка и кашемира. Если вы ищете комплект для перелета или променада с видом на горы, это отличное решение.

Чтобы спорт ассоциировался с красотой и удобством, FREE AGE представили свое видение коллекции для активного образа жизни. Шорты, футболки, худи, брюки-палаццо и другие изделия выполнены из шелка с вискозой.

Коллекция верхней одежды FREE AGE – Outerwear Collection – воплощает стремление к вневременной элегантности. В основе концепции – мягкие пальтовые ткани с кашемиром от итальянских производителей, выверенные силуэты и внимание к деталям. В «теплой» линии марки также представлена капсула 100% Cash & Denim Collection – джинсовые изделия и кашемировые свитеры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.22 / Венеция — день третий: Венсан Кассель, Тина Кунаки, Тимоти Шаламе и другие герои красной дорожки

10.07.22 / США направят Украине больше высокоточного оружия – но в конгрессе некоторые обеспокоены, к кому оно попадёт

26.05.22 / В Швейцарии осквернили памятник Суворову

28.10.21 / Без пластики: как бы выглядели знаменитости, если бы старели естественно

15.08.20 / Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками во время отдыха в Турции

26.07.20 / Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт рассказала о жизни на карантине после расставания с Коулом Спроусом: “Мне ничего не хочется делать”

24.09.22 / Пэрис Хилтон, сестры Хадид, Ирина Шейк и другие на суперзвездном показе Versace в Милане

11.04.22 / Ностальгический, беззаботный и слегка праздничный: тенденции женского гардероба на лето

07.09.20 / Армия: Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

15.11.22 / После химии, краски, утюжка: можно ли восстановить поврежденные волосы и как это сделать в зависимости от причины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика