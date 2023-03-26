 

Геннадий Зюганов принёс извинения Си Цзиньпину за то, что не смог его принять из-за плотного графика

26.03.2023, 15:33, Разное
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не смог принять Си Цзиньпина, поскольку был слишком занят во время визита китайского лидера в Россию.

Он принёс извинения своему коллеге из КНР и предложил «встретиться в следующий раз». Оказалось, что Зюганов сначала принимал детей в пионеры, потом награждал ветеранов, а затем участвовал в службе в партийном храме.

– Мне сообщили, что товарищ Си просил меня о встрече, но к сожалению, в этот раз обстоятельства не позволили мне выделить ему время, – сказал лидер КПРФ. – Я приношу за это извинения. Уверен, что он прекрасно понимает важность партийной работы на местах и не теряет надежды на нашу встречу во время его следующего визита в нашу страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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