Растут вместе с детьми: декретные, больничные и детские пособия в России вырастут в полтора раза

В последние годы власти страны делают большую ставку на социальные пособия. Правда, с оговоркой на то, что получать их могут только семьи с детьми. Эти выплаты не только индексируют на величину инфляции, но и увеличивают в абсолютном размере. На этот раз речь зашла о повышении их сразу в полтора раза.

О чем заявил Михаил Мишустин в правительстве РФ

Уже к 2025 году, до которого осталось меньше 2 лет, размер пособий по уходу за ребенком, декретных и больничных вырастет более чем в 1,5 раза. Об этом сообщил Мишустин в своем годовом отчете. По словам премьера, важно избавиться от лишней бюрократии, своевременная и полновесная выплата социальных гарантий без лишних заморочек. Для этой цели был создан фонд социального страхования, был введен единый тариф страховых взносов.

Ожидаемые выплаты

Рост детских пособий касается именно детей, возрастом до полутора лет. Многое в размере выплат зависит и от доходов получателя. Верхний предел составляет 33,3 тысячи руб. в месяц при уходе за ребенком до полутора лет и 383,2 тысячи руб. за все время нетрудоспособности при беременности и родах. К 2025 году данные цифры вырастут до 66,3 и 763,7 тысячи рублей соответственно.

Акцент властей очевиден

Столь динамичный рост детских выплат резко превышает увеличение в других сферах жизни, что связано с желанием властей улучшить демографические показатели в стране. Получается, что даже на фоне кризиса заводить детей становится все более выгодно экономически. Рост величины пособий, так или иначе связанных с детьми, продолжается уже на протяжении последних нескольких лет. Не стал исключением и 2022 год, когда увеличился минимальный размер выплат по беременности и родам.

Большой размер пособий позволит женщинам не тратить время и силы на подработки и больше заниматься с детьми. Однако для процветания экономики гораздо важнее рост заработных плат, тогда как увеличение населения может спровоцировать безработицу, особенно на фоне быстрого проникновения ИИ в различные сферы деятельности человека.