Свобода на первом месте: какие знаки зодиака не спешат вступать в брак (звезды виноваты)

Наверняка в вашем окружении есть люди, которые не только не спешат вступать в брак, но и не ищут вторую половинку. Они чувствуют себя гармонично в одиночестве и при этом не создают впечатления несчастных людей. Согласно астрологии есть четыре знака зодиака, которые не торопятся соединиться с другим человеком узами брака.

С другой стороны, для каждого такого человека существует тот самый идеальный партнер, который способен дать то, что требуется возлюбленному. И это не всегда дети и женитьба, ведь, в конце концов, не в этом состоит цель каждого человека. И самоцелью это тоже назвать нельзя.

Овен

У этих людей есть какие-то свои жизненные правила, свои стандарты и представления, которым они следуют. Эти люди очень требовательны и, кажется, никогда не идут на компромиссы, не меняют своего видения этого мира. Им трудно понять других людей, они легко отказываются от чего-то, что попросту не соответствует их стандартам. Следовательно, они избегают вступления в отношения и не стремятся к замужеству.

Овны еще могут отказываться от вступления в брак из-за того, что их не устраивает партнер рядом, который не отличается ярким характером. Овны темпераментны и горячи, страсти кипят в их сердце и душе.

Они все время ждут крутых поворотов, но если возлюбленный не позволяет испытывать любовь к жизни, взаимоотношения так и могут не перейти во что-то серьезное. Что касается женщин-Овнов, они довольно часто выбирают по-настоящему плохих парней, потому что у них неуемная энергия. Стоит ли говорить о том, что такой опыт редко заканчивается успехом?

Близнецы

Эти люди очень дружелюбны и общительны. Но временами они становятся будто дезориентированными. Это случается из-за их двойственности. Из-за этого Близнецам довольно сложно бывает подолгу оставаться в одних и тех же взаимоотношениях. И если следовать этой традиции, то очень сложно дойти со своим партнером до загса.

Эти люди индивидуальны, а общение с ними интригует. Но, когда доходит до обсуждения серьезных тем, таких как свадьба или долгосрочные отношения, Близнецы могут становиться легкомысленными, ведь они так любят свою независимость и свободу, что не могут от этого отказаться.

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Близнецы довольно часто вступают в брак, будучи еще совсем юными. Но, идя по жизни, могут понять, что партнер рядом им не подходит. Кроме того, с приходом осознанности в голове начинает возрождаться мысль о желании освободиться. Именно поэтому Близнецы могут вступать в брак неоднократно, что только подчеркивает то, что представители этого знака иногда бывают слишком легкомысленными.

В браке им может не нравиться рутина, ведь она Близнецов просто заставляет выть от скуки. Может показаться, что Близнецы поверхностны, но, если они встречают по-настоящему своего партнера, с ним они могут остаться на всю жизнь. Для этого воздушного знака важно, чтобы он почувствовал единение душ.

Стрелец

Глядя на таких людей, иногда кажется, что брак не для них. Стрельцы очень любят свободу, и порой они совершенно не хотят отказываться от нее ради длительных взаимоотношений. Известно, что Стрельцы проводят много времени с друзьями, и порой количество этого времени превышает то, что посвящается любимым людям и партнерам.

Мысль о серьезных отношениях может заставить Стрельцов убежать, особенно тогда, когда на них сильно давят. Стрельцы не любят, когда взаимоотношения развиваются слишком быстро. Так что, если ваш партнер – Стрелец, следует быть очень осторожным, чтобы не спугнуть эту птичку.

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Женщины-Стрельцы не только свободолюбивы, но еще и очень прямолинейны. Они стараются получить все и сразу от этой жизни. Но поздние браки Стрельцов объясняются не только этим. В душе Стрельцы могут быть ранимы, а уж как они переживают предательство, передать нельзя. Если в молодости женщина-Стрелец встречалась с парнем, который стал причиной ее разочарования, еще длительное время девушка может сохранять некую обиду на противоположный пол.

Водолей

Некоторым кажется, что эти люди не способны проявлять свои чувства. Им сложно выражать свои эмоции в долгосрочных отношениях.

Поначалу может показаться, что Водолей испытывает глубокие чувства, но со временем они исчезают, заменяясь тишиной. С другой стороны, Водолеи могут сдерживать свои эмоции. Это никогда не действует благоприятно на партнера, но это оберегает от того, чтобы быстро жениться.