 

Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Влад Лисовец и другие на премьере фильма “Айта”

26.03.2023, 14:15, Разное
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В Каро Премьер 11 состоялась светская премьера детективного триллера “Айта” ― новой работы одного из главных режиссеров современного российского кино Степана Бурнашева. Захватывающий триллер в лучших традициях умного Голливуда уже стал триумфатором кинофестиваля “Зимний”, взяв награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, и продолжает собирать восторженные отзывы кинокритиков, блогеров и зрителей. В этот вечер в числе первых, увидевших картину в широком прокате оказались Ирина Безрукова, Надя Ручка, Яна Крайнова, Александр Энберт, Влад Лисовец, Юля Хлынина, Женя Малахова и многие другие.

Яна КрайноваЮлия ХлынинаНадя РучкаКсения СурковаИрина БезруковаЖеня МалаховаВлад ЛисовецАндрей Фомин, исполнитель главной роли в фильме “Айта”Александр Мартынов

Сюжет “Айты” развивается стремительно: после школьной вечеринки погибает девочка Айта, в ее кармане находят записку с именем Афоня. Так зовут сотрудника районной полиции, который подвозил ее до дома, и теперь он главный подозреваемый. Жители города требуют расправы. Впереди осада полицейского участка, противостояние разума и эмоций и попытка найти правду.

Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную, — поделился со зрителями режиссер Степан Бурнашев.

Режиссер Степан БурнашевОператор фильма Данила ГорюнковРежиссер Юрий БыковТео Тао музыкант, кинокомпозитор, автор саундтрека


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