Enthusiast представляет фанатский ремейк S.T.A.L.K.E.R. Unreal Engine 5

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26.03.2023, 14:00, Разное
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Евгений Левицкий, YouTuber и энтузиаст, опубликовал концепт-трейлер своего фанатского ремейка игры S.T.A.L.K.E.R. Он был создан на движке Unreal Engine 5. Об этом пишет Rozetked.

В трейлере представлена обновленная графика и оружие, а также аномалии, созданные на базе Unreal Engine 5. Оригинальная игра была создана еще в 2007 году на движке X-Ray Engine.

Пользователи оставили восторженные комментарии к видео и похвалили усилия энтузиаста. Левицкий также разместил на портале ArtStation изображения фан-версии S.T.A.L.K.E.R. Отдельно подчеркивается, что фанатский проект не будет реализован в виде отдельной игры и является лишь демонстрацией возможностей движка и способностей энтузиаста.

В настоящее время на Unreal Engine 5 разрабатывается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проект, вероятно, появится на ПК и консолях серии Xbox в 2023 году, хотя точные даты неизвестны.


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