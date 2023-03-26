Мнение: О неловком положении с ядерной бомбой… Маразм крепчал?

Вот умеют же люди поставить в «неловкое» положение себя, а заодно и ближайшего союзника подставить по полной! Причём на ровном месте. И кто их за язык-то тянет, этих бестолочей?

Вот с анонсированным размещением российского тактического ядерного оружия в Беларуси — как раз тот самый случай, когда «лучше жевать, чем говорить». Даже если жевать возможно только сопли…

Российский президент Владимир #Путин в эфире телеканала «#Россия 24» заявил, что РФ до 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории союзной республики, после чего разместит свои боеприпасы с «ядерным компонентом» на этих новых складах. Контроль за ним останется у российских военных.

«#США делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран #НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие… Мы договорились, что мы сделаем то же самое», — подчеркнул президент России. И эти его слова, а особенно ссылка на действия Вашингтона вызвали целую бурю. Самые доверенные СМИ бросились «разоблачать» и пояснять, почему #этодругое.

К слову, РФ и Беларусь — не просто союзники, но вполне официально Союзное государство. Кажется, ничего подобного у США ни с одной европейской страной нет. В этом контексте напоминания, что Америка чувствует себя в Европе, «как дома», и ограничивает суверенитет своих европейских сателлитов в том числе в части применения военной силы — ну, совсем уже от «большого ума». Хотя Европа, конечно, утрётся — как утёрлась она после разоблачений 10-летней давности о том, что АНБ США систематически прослушивает телефоны европейских политиков.

Но всё равно — неловко ведь получилось ткнуть опять прямо в больную мозоль?

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