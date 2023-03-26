Инсайдеры: Риз Уизерспун и Джим Тот поделили имущество задолго до объявления о разводе

Риз Риз Уизерспун и ее агент Джим Тот могли бы сегодня отметить 12-ю годовщину со дня свадьбы. Но вместо этого накануне супруги объявили о разводе и этим лишь подтвердили слухи вокруг их отношений, которые ходят последние пару лет. Как заявила в своем заявлении Риз, решение это было тяжелым, но хорошо обдуманным. А насколько хорошо — подсчитали инсайдеры.

По данным источника US Weekly, готовиться к возможному разрыву Риз и Джим начали еще в 2021 году. Тогда пара без широкой огласки ликвидировала свои совместные активы. В августе Риз за 900 миллионов долларов продала часть своей продюсерской компании Hello Sunshine, где Джим был одним из членов совета учредителей.

Они решили, что их брак не будет длиться вечно, и что у них должен быть план по разделу их активов, который не разрушит то, что они построили вместе, — сказал тогда источник СМИ.

Уизерспун продала также несколько своих домов, в том числе фермерский дом в Малибу, поместье в английском загородном стиле, расположенное в Лос-Анджелесе, и особняк с шестью спальнями и восемью ванными комнатами в Нэшвилле. По данным брокерской компании Redfin, сейчас на продажу выставлен еще один лот, принадлежащий семье, — недвижимость в Малибу стоимостью 8 миллионов долларов.

Напомним, 47-летняя Риз Уизерспун и известный голливудский агент Джим Тот поженились 26 марта 2011 года. В этом браке который для актрисы стал вторым, она родила сына Теннеси. Мальчику сейчас 10 лет.

Наш главный приоритет — это наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе, — написала Риз в своем заявлении о разводе с мужем.