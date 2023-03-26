 

Представлен ультрабюджетный смартфон Redmi A2 с Micro-USB

26.03.2023, 12:35, Разное
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Xiaomi выпустила на международный рынок сверхбюджетные смартфоны Redmi A2 и A2+. Об этом рассказал портал GSMArena.

Redmi A2 и A2+ оснащены 6,5-дюймовыми дисплеями с разрешением HD+ и бюджетным чипом MediaTek Helio G36. Смартфоны поставляются с 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и слотом для карт microSD. На задней панели расположена 8-мегапиксельная основная камера с дополнительным датчиком. Спереди установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч можно 10 Вт зарядкой с разъемом Micro-USB.В этих смартфонах используется урезанная версия Android 12 GO Edition для непроизводительных и бюджетных устройств.

Redmi A2 отличается от A2+ отсутствием сканера отпечатков пальцев. Это их основное отличие. Ожидается, что стоимость новинок не превысит 100 долларов.


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