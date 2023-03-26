Путин: США совершили огромную ошибку, ограничив платежи в долларах остальному миру

Владимир Путин, президент России, заявил, что США совершают большую ошибку, ограничивая использование долларов для некоторых стран. Это может нанести им большой ущерб.

“Мы бы использовали доллар. США нам его не дают. Чем мы должны рассчитываться? Валютой, приемлемой для наших торговых партнеров. Юань, который также используется МВФ, является одной из них”, – заявил Владимир Путин. Он также считает, что США “пилят ветку, на которой сидят”. Вашингтон наносит вред самому себе, ограничивая использование доллара. Это решение было принято исходя из краткосрочных оппортунистических мотивов.

Джо Байден заявил, что Вашингтон ограничит возможности российского бизнеса проводить операции в евро и долларах после 24 февраля 2022 года. Тем не менее российское правительство уже начало обсуждать план дедолларизации еще в 2018 году.

В декабре 2022 года доля китайской валюты в экспортных расчетах выросла до 16% с 0,5%. По данным Банка России, доля экспортных расчетов, осуществляемых в валюте “недружественных стран” (в основном доллары и евро), снизилась с 87% до 48% к концу 2022 года.