Выпей море, ФСБ!

Обвинения «Мемориала»* в оправдании нацизма — глупый предлог. На сайтах, созданных на основании архивов Минобороны, можно найти такие же ошибки.

В жизнеописании Эзопа есть притча: его хозяин, рабовладелец Ксанф, умолял найти выход из положения, в которое попал, заключив спьяну пари. Теперь ему следовало либо исполнить обязательство — выпить море, либо отдать свой дом, жену, вообще все.

Под обещание хозяина даровать свободу философ придумал спасение, определив, что в бескрайнее соленое море впадают мелкие реки Греции, и оппоненты вначале должны отделить их воду от морской. На этом совете хозяин приобрел славу мудреца, но свободу Эзопу не дал, обманул. Когда же он в следующий раз обратился к философу со своей проблемой, получил ответ: «Выпей море, Ксанф!»

Вспомнить образ моря заставила тема, оказавшаяся в центре внутриполитической дискуссии (если только возможно использовать слово «дискуссия» при обсуждении политики в России).

Эзоп. Картина Веласкеса

Сотрудники МВД (явно по инициативе «старших товарищей». — Ред.) пришли к сотрудникам уже ликвидированной правозащитной организации, угрожая тюремными сроками за то, что в списках миллионов, осужденных по пресловутой репрессивной сталинской статье, оказалось в том числе несколько фамилий людей, являвшихся, вероятно, преступниками. Их тоже расстреляли или сослали в ГУЛАГ, но за дело.

Вспоминается Эрдман: «Однажды ГПУ пришло к Эзопу…»

В упомянутой теме несколько аспектов, и они широко известны. Не являясь (как и большинство читателей) специалистом в области юриспруденции, я могу давать лишь общую оценку способу правоприменения статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Но будучи историком, постараюсь привести аналогии и примеры из области своей профессиональной деятельности.

Первый по времени похожий пример встречаем в докладе Ленина весной 1921 года. Разумная экономическая политика, НЭП, была немыслима без либерализации права. Показывая разрыв между формулировками законов и их применением в бюрократическом государстве, «вождь» говорил, что рабочий или крестьянин, приходя в суд, «получает нечто формально правильное, а по сути, издевательство».

По мере развития советского государства ситуация усугублялась, приспосабливаясь к стилистике нового «вождя». Иначе как издевательством, не назовешь законы против «вредителей», позволявших ссылать в ГУЛАГ и расстреливать за мнимый или реальный брак тех рабочих, кто стоял у станка, тех инженеров, кто создавал советскую промышленность, тех крестьян, кто с утра до вечера трудился в поле. Таким же издевательством были обвинения и расстрелы десятков тысяч военнослужащих Красной армии, под предлогом необходимости укрепления обороноспособности страны. Их прежние заслуги на поле боя, ордена и даже Золотые Звезды следователями и исполнителями приговоров в расчет не принимались: важна была лишь команда сверху.

Обвинения правозащитников в оправдании фашизма и нацизма — из того же набора юридических издевательств (термин Ленина).

Мы не будем фантазировать на тему, специально ли законодатель так устроил, или случайно получилось, но на деле произошло то, что герой «Эры милосердия» назвал превращением закона в кистень.

Ни один из сотрудников правозащитной организации «Мемориал»*, удостоенной высшей степени мирового признания — Нобелевской премии мира, ни в письменном тексте, ни в устной речи, ни в кабинете следователя, ни в застольной беседе — никогда не произнес ни одного слова в оправдание фашизма и нацизма.

Наказывать за воспевание фашизма и нацизма надо. Но наказывать тех, кто это преступление действительно совершил. Вместо этого СК пытается обвинить в оправдании фашизма тех, кто нигде, никогда, ни единым словом…

Следственные органы имеют доступ ко всему массиву исторической архивной информации и уличают правозащитников в недостаточном знании документов, доступ к которым правоохранители… сами ограничили.

Известны примеры, когда «Мемориал» делал запросы в архив ФСБ, пытаясь установить обстоятельства ареста и судьбы репрессированных, но получал отказы.

Но даже если бы история не являлась самой большой тайной в России, даже если бы доступ в архивы был столь же демократичен, как в «иных странах», — и в этом случае возможности спекулятивного применения статьи 354.1 УК РФ по отношению к историческим исследованиям безграничны. Речь идет о больших массивах информации, о базах данных, содержащих сотни тысяч, а иногда и миллионы имен. Ни одна общественная организация не может полноценно изучить и дать оценку каждой персоналии, включенной в мартиролог. Даже государственные организации, располагающие неограниченными ресурсами (материальными, людскими, административными), не могут это делать.

Среди сотен тысяч имен обязательно встретятся фамилии, которые не следовало бы включать в мартиролог, призванный демонстрировать наше уважение к жертвам. Можно показать это на конкретных примерах.

На уважаемом мною интернет-ресурсе «Память народа», представляющем материалы Центрального архива Министерства обороны, — аккаунты участников Великой Отечественной войны: погибших, пропавших без вести, дошедших до Победы. Бесценный материал. Там, где такие сведения сохранились, выложены наградные листы, выписки из донесений о потерях. Еще раз подчеркну свое уважение к создателям этого проекта.

Встречаются ли среди увековеченных на этом ресурсе воинов те, кого недопустимо прославлять? Безусловно. В качестве примера: собирая материалы для одного из мартирологов участников войны, увидел на сайте фамилию воина, приговоренного к ВМН, т.е. к расстрелу. Статья обвинения: «Измена Родине».

Сегодня, 80 лет спустя, я не возьму на себя ответственность судить, действительно ли там была измена, или такова широкая «практика правоприменения». Все же по числу смертных приговоров Красная армия в несколько раз превышала «показатели» всех остальных стран — участниц Второй мировой, вместе взятых (и стран оси, и антигитлеровской коалиции). Но, повторяю, тема деликатная. Не имея возможности знакомиться с личными делами осужденных, могу лишь отметить: человек погиб во время войны, и в данном случае — расстрелян.

Документ с сайта «Память народа»

Мы можем лишь констатировать, описывать, приводить документы. И категорически не имеем права использовать историю, исполненную и героизма, и трагизма, в политических, а тем более в сиюминутных спекулятивных целях.

В том же документе августа 1944 года: солдат Василий Николаевич Родионов, 1893 г.р., осужден по статье 154 УК РСФСР (мужеложство). Его аккаунт как воина — уроженца Ленинградской области, но без упоминания преступления, имеется на интернет-ресурсе «Книга памяти блокадного Ленинграда».

Означает ли это, что сотрудники уважаемого ресурса славят преступление, за которое в СССР полагались лагерь или расстрел? Или они, несмотря на свой многочисленный штат и государственное финансирование, просто не имеют возможности проверять материалы по каждой фамилии?

Но будет ли такой аргумент принят во внимание нашим принципиальным Следственным комитетом?

Скриншот 24 марта 2023. Сайт «Книга Памяти блокадного Ленинграда»

Обвинение составителей мартирологов и баз данных в том, что среди многих тысяч имен оказываются фамилии людей с преступным прошлым — абсурдно и может быть использовано только для юридического произвола.

Приведу еще один пример, который на сто процентов совпадает с абсурдным обвинением сотрудников правозащитных организаций.

В онлайн-архиве ЦАМО «Память народа» присутствует аккаунт воина: Пузак Павел Викторович.

Он представлен на сайте как герой, удостоенный в 1945 году за свои подвиги государственных наград: медаль «За боевые заслуги» получена после боев в Германии, орден Красной Звезды — за преодоление Большого Хингана в Монголии. Из наградного листа: «Как специалист автодела он всегда помогал производить ремонт автомашин своей роты и батальона».

Скриншот с сайта «Память народа» 24 марта 2023 г.

Но выяснилось, причем много лет назад, в 70-е годы, что в начале войны Пузак отличился совсем другими «подвигами». Призванный весной 1942 года, он был курсантом Полтавского военного автотракторного училища. Летом того же года, когда немецкие войска оккупировали Ставропольский край, он вместе с несколькими другими курсантами добровольно сдался в плен, служил в одной из айнзацкоманд айнзацгруппы D.

В этом формировании карателей, совершавших расстрелы советских жителей в Крыму и на юге Украины, Пузак стал старшим в подразделении — полицейской роте.

Уголовное дело на Пузака П. В.

В этом качестве участвовал в уничтожении тысяч советских людей — мирных жителей, включая детей, а также пленных красноармейцев. Самыми масштабными акциями уничтожения стали массовые расстрелы тысяч евреев в Пятигорске и Минеральных Водах.

Наряду с расстрелами для умерщвления жертв каратели использовали и душегубки. В распоряжении роты, где служил Пузак, таких машин было две: на 70 и на 40 жертв. Видимо, опыт «специалиста по автотранспорту» бывшего курсанта Пузака пригодился в их обслуживании.

Следствие по этому делу в начале 70-х проводили сотрудники КГБ. Собирая показания уцелевших свидетелей, они восстановили страшную картину злодеяний, совершенных предателем и его подельниками.

Участник массовых казней мирных жителей, на руках которого кровь многих тысяч людей, бывший ефрейтор Пузак в 1972 году был приговорен к смертной казни.

Подробное описание его преступлений, а также показания свидетелей можно увидеть в фильме Ставропольского телевидения «Изменники Родины. 30 лет поисков» (2020 год). Там рассказано про убийство нескольких тысяч евреев, про «экономичные» средства умерщвления детей, про машины-душегубки, про способы захоронения тел, многих тысяч тел…

Нелюдь, абсолютный нелюдь.

Пузак Павел Викторович. Из уголовного дела

И на другом сайте, представляющем материалы ЦАМО — «Подвиг народа», — ни слова не говорится о том, что воин был осужден по страшному обвинению.

Скриншоты аккаунтов бывшего ефрейтора Павла Пузака, где он представлен с наградными листами, я сделал на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа» 24 марта 2023 года, т.е. уже после того, как произошел (в буквальном смысле) разгром «Мемориала».

Значит ли это, что если бы сотрудники СК и прокуратуры знали о героизации нелюдей на уважаемых мною сайтах, в офисах этих организаций тоже были бы уничтожены компьютеры, перевернуты шкафы, а сотрудники уведены на допрос?

Скриншот сайта «Подвиг народа» от 24 марта 2023 г.

Нет, не стоит беспокоиться за тех сотрудников, им ничего не угрожает. Нет такой задачи у правоохранительных органов. Но есть задача уничтожить любое неподконтрольное общественное движение.

Нет ни малейшего сомнения: если бы полицай Пузак был представлен на сайте «Мемориала» «во всей красе», с орденами, но без указания преступлений, уже освещенных в СМИ, это потянуло бы на тюремный срок, с обвинением в реабилитации предателей.

Выше говорилось, как на сайтах с документами ЦАМО не сообщают о преступных деяниях участника айнзацкоманды, разоблаченного еще следователями КГБ в 70-е годы, хотя информация отражалась телевидением. Добавим к этому еще один пример, в котором абсолютно невозможно сослаться на малоизвестность факта предательства.

Подчеркну главное: при составлении больших баз данных неизбежны погрешности, их процент обычно минимален, если учесть, что информация в данном случае — бескрайняя, как море. Требование к общественным организациям собирать исчерпывающие сведения по каждому лицу, внесенному в мартиролог на десятки тысяч фамилий, основано на двойных стандартах и абсолютно невыполнимо. Это все равно что требовать от Ксанфа выпить море.

Но ведь требуют…

Печатная Книга памяти Кыргызстана (том II, стр. 796) включила в мартиролог Ивана Добробабина. Фамилия эта достаточно известна, она входит в список из 28 человек, удостоенных Золотой Звезды Героя Указом Верховного Совета от 21 июля 1942 года. В книге допущены многочисленные ошибки: сержант назван рядовым, бой у разъезда Дубосеково «перенесен» на октябрь 1942 года. Более того, Иван Евстафьевич на самом деле не погиб. Впрочем, не будем слишком строги к тексту: эта книга все же издана не в нашей стране.

Печатная Книга памяти Кыргызстана. Чуйская обл. Том II , стр. 796

Но обратимся к российскому ресурсу. Вот как выглядит аккаунт воина на сайте «Память народа»:

Скриншот сайта «Память народа» от 24 марта 2023 г.

Отмечены награды: орден Славы III степени, Золотая Звезда Героя. Но ни одним словом не упомянут существенный факт: Добробабин после сдачи в плен служил в полиции врага, после войны был приговорен военным трибуналом к 15 годам лишения свободы (освобожден досрочно). Указом Президиума Верховного Совета в 1949 году предатель также был лишен звания героя и других наград.

В годы перестройки Главная военная прокуратура отказала предателю в реабилитации.

И все же реабилитация по факту произошла: на сайте с использованием документов ЦАМО коллаборационист предстает как герой, сохраняющий это высокое звание, обладатель Золотой Звезды и ордена Славы! Говорить о «незнании» руководством сайта этой ситуации невозможно: история следствия Главной военной прокуратуры в 1947 году, приговор с лишением свободы на максимальный срок (15 лет), принятие Указа о лишении звания героя и других наград описаны во всех «Википедиях». Следовательно, мы здесь имеем дело не с техническими ошибками, как в Книге памяти Кыргызстана. Реабилитация Добробабина на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа» — чистый состав преступления, если следовать текущей практике применения закона 354.1 УК РФ.

Означает ли это, что я предвижу вызов сотрудников этих сайтов на допрос? Безусловно, нет. Я многократно подчеркивал здесь, что отношусь к их работе с величайшим уважением.

Но я твердо убежден, что должен действовать принцип классического права: закон одинаков для всех. Иначе он превращается в свою противоположность — в инструмент преступления.

Александр Энгельс,

историк

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов» и ликвидирован.

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