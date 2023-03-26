Мнение: О разбитой вдребезги Большой Украинской Мечте… Больно?

Тс-с-с! Слышите? Бум! Шмяк! Динь-динь-динь…

Нет, автор не сошёл с ума. Просто на наших с вами глазах разбилась вдребезги ещё одна велика українська мрія. Быть может, самая дорогая за последние годы. Многомиллиардная.

Вообще-то украинские «мрії», как правило, незатейливы в своей простоте, имеют вполне измеримое денежное выражение и непременно заканчиваются на «і тоді/зараз як запануємо!».

— Вот отделимся от #СССР, перестанем задёшево всех этих радянських голодранців кормить нашей пшеницей, а будем продавать её всем только по «мировым ценам» — і тоді як запануємо!

— Вот сядем на «трубу» в Европу, будем брать с России за транзит втридорога, а транзитный газ тырить забесплатно — і тоді як запануємо!

— Вот прогнём Россию на расчёты за газ и транзит по европейским ценам, будем топливо получать задёшево, а транзитные задорого — і тоді як запануємо!

— Вот уйдём в ЕС и НАТО из «Таёжного союза» — і тоді як запануємо!

— Вот прогоним «окупантів та агресорів» и ка-а-ак взыщем с них репарации, а с Европы контрибуции — і тоді як запануємо!

Первые три мрии «сами собой» провалились. Евроассоциация принесла Украине безвиз и кучу убытков экономике. А теперь на глазах рушится самая главная мечта…

Евросоюз определяется с тем, как помогать Украине «за счёт России». Точнее, за счёт замороженных в ЕС российских активов, которые, впрочем, ещё предстоит найти. Потому что пока никто не может в точности сказать, сколько же всего «досталось». Официально, #ЕС и #США заблокировали активы Центробанка России сразу после начала спецоперации. Общий объём этих средств российский Минфин оценивал в 300 млрд долл. По проведённым в ЕС подсчетам на основе отчёта ЦБ России, эта сумма может составлять около 258 млрд. Politico указывает, что речь идет о 212 млрд (191 млрд долл. в Бельгии и ещё 21 млрд в неназванной стране). Однако официально европейские страны к началу февраля сообщили о блокировке только 33,8 млрд евро (36,5 млрд долл.). При этом #Украина уже насчитала свыше 700 млрд долл. «убытков», а Всемирный банк определил только 411 млрд долл. ущерба.

То есть, в любом случае «не хватит». Но беда не только в этом. Сейчас над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам её председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории ещё не было. «Среди государств-членов [Евросоюза] существует консенсус в отношении того, что важно очень-очень тщательно изучить, что можно сделать [с активами]… То, что будет сделано, должно соответствовать законодательству ЕС и международному праву», — уточнил он. И снова признал, что нынешний случай — исключительный.

Что правда: международные #резервы центральных банков обладают суверенным иммунитетом, а исключения можно пересчитать лишь по пальцам, да и связаны они с революциями в странах-владелицах, а не с попытками взыскать с них «репарации». Даже в годы Крымской войны в позапрошлом столетии Англия и Франция не «замораживали» и тем более не конфисковывали размещённые в своих банках российские авуары. В те благословенные времена политики были честнее, и не называли своё вмешательство в вооружённый конфликт между третьими странами «борьбой за мир на основе правил».

Ну, ОК, после года споров, как невинность соблюсти, а #капитал приобрести, юридическая служба Евросовета допустила передачу 33,8 млрд евро активов на «восстановление Украины». Но с соблюдением некоторых условий: это должны быть ликвидные активы, их нельзя экспроприировать и необходима ясность в том, что когда-то средства будут полностью возвращены России. То есть, на самом деле, более-менее легальная схема состоит в том, чтобы эти средства как бы «взять в траст» — без согласия владельца!, — вложить во что-то прибыльное, а проценты отчислять Украине. После чего «в определённый момент» всё же вернуть активы их законному владельцу.

Теперь же появилась и вовсе замечательная подробность. Комиссия ЕС надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка. Об этом также сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. И, как вишенка на торте, в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.

Хотя последнее, наверное «не вопрос» — за счёт Украины конечно же! Что ж, Европа всегда тебя кинет, дитинка…

Бум! Шмяк! Дзинь-дзинь-дзинь! Ещё одна мечта «і зараз як запануємо!» безжалостно разбита вдребезги буквально на наших глазах.

Больно?

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