 

В Госдуме предложили не наказывать за угон транспортных средств с номерами недружественных государств

26.03.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Госдуме инициировали внесение изменений в статью 166 УК РФ, которой предусматривается ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Депутаты предложили амнистировать правонарушителей в случае угона транспортных средств с номерами недружественных государств.

– На Западе безответственно относятся к имуществу россиян, отбирают его без суда и следствия даже у уважаемых людей: депутатов, бизнесменов, телеведущих. Пора нанести ответный удар, но государство не будет отслеживать эти автомобили, инициатива будет идти снизу – от народа, – заявил автор инициативы Пётр Толстой.

По мнению парламентария, очень важно не допустить угнанные автомобили с номерами государств ЕС на чёрный рынок с целью перепродажи. Такие действия, как и ранее, будут наказываться в соответствии с действующими нормами законодательства.

– Угонщик сможет избежать ответственности исключительно в случае добровольной передачи транспортного средства ГИБДД. Затем будет устроен открытый аукцион, где граждане или автодилеры смогут приобрести такое авто, – уточнил депутат.

В случае приобретения автомобиля за него предстоит оплатить стандартную таможенную пошлину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Из-за прекращения поставок редкоземельных металлов из России новый iPhone выйдет не раньше 2024 года

15.11.22 / Генассамблея ООН одобрила резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного российским вторжением

19.07.22 / Надежда есть всегда – Опека просит не спешить сдавать детей в детдома при выявлении у них склонности к IT

11.07.22 / Антивоенная организация Швеции считает вступление в НАТО антидемократическим

06.12.22 / Разочарования в отношениях с мужчинами: факторы, вызывающие гетеропессимизм

03.01.22 / Диетолог рассказала о необходимости употребления жира

13.06.22 / Мнение: Анонс курса 12 типов имиджа

07.03.23 / 33% квартир продаются менее чем за месяц

09.01.23 / Европе не стоит «впадать в слепой восторг» из-за смены президента в Бразилии

03.08.21 / С 1 сентября в российских школах вместо английского будут преподавать эсперанто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика