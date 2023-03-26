В Госдуме предложили не наказывать за угон транспортных средств с номерами недружественных государств

В Госдуме инициировали внесение изменений в статью 166 УК РФ, которой предусматривается ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Депутаты предложили амнистировать правонарушителей в случае угона транспортных средств с номерами недружественных государств.

– На Западе безответственно относятся к имуществу россиян, отбирают его без суда и следствия даже у уважаемых людей: депутатов, бизнесменов, телеведущих. Пора нанести ответный удар, но государство не будет отслеживать эти автомобили, инициатива будет идти снизу – от народа, – заявил автор инициативы Пётр Толстой.

По мнению парламентария, очень важно не допустить угнанные автомобили с номерами государств ЕС на чёрный рынок с целью перепродажи. Такие действия, как и ранее, будут наказываться в соответствии с действующими нормами законодательства.

– Угонщик сможет избежать ответственности исключительно в случае добровольной передачи транспортного средства ГИБДД. Затем будет устроен открытый аукцион, где граждане или автодилеры смогут приобрести такое авто, – уточнил депутат.

В случае приобретения автомобиля за него предстоит оплатить стандартную таможенную пошлину.

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