Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли впервые появились на публике с новорожденной дочерью

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз чуть больше месяца назад. Но это обстоятельство, как оказалось, ничуть не помешало их привычной жизни.

В эту субботу на стадионе Рэйскорс Граунд прошел матч Национальной лиги Англии, где против футболистов из “Йорк Сити” выступали игроки “Рексхэм”, совладельцем которых является Рейнольдс. Поболеть за свою команду актер пришел со всей семьей — супругой Блейк Лайвли и четырьмя дочерями: 8-летней Джеймс, 6-летней Бетти, 3-летней Инесс и новорожденной малышкой, которой нет еще и двух месяцев. Звездные родители не стали прятать кроху от посторонних глаз и перед игрой с удовольствием позировали фотографам на поле в полном составе. При этом Райан взял на себя роль заботливого отца — малышку, одетую в пушистый желтый комбинезон и серую шапку с помпоном он трогательно прижимал к себе. И этому нельзя было не умиляться (фото можно посмотреть тут).

После семейство переместилось на трибуны, где Райан и Блейк продолжили смотреть игру, но уже без детей. Судя по снимкам репортеров, маленькая дочь пары к тому моменту устала и расплакалась. Тем не менее, поддержка звездной семьи, пусть и в урезанном составе, сыграла свое дело — “Рексхэм” одержал победу со счетом 3:0.

Напомним, о беременности Блейк Лайвли стало известно в сентябре прошлого года. Актриса неоднократно отчитывалась перед поклонниками о своем состоянии и даже выходила в свет — в конце ноября она поддержала мужа на премии American Cinematheque Awards. А вот о появлении нового ребенка Блейк сначала умолчала — первыми об этом сообщили инсайдеры, а после Лайвли опубликовала семейный снимок, на котором была уже без округленного живота.

Поклонники долгое время гадали, кто родился у пары. В начале марта Райан дал ответ на этот вопрос. В Лондоне на мероприятии “Just For Laughs” Райан Рейнольдс случайно проговорился, что у них с Блейк Лайвли родилась девочка. Актер заявил, что они с Блейк назвали дочь “Cocaine Bear” (“Кокаиновый медведь”). На самом деле то, что сказал Рейнольдс, не удивило фанатов. Артист, известный своим своеобразным чувством юмора, вполне мог пошутить на счет имени малышки.