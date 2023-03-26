Правильная маскировка: 6 идей нарядов, чтобы скрыть лишние сантиметры в талии

Часто женщины, считая определенные части своей фигуры «несовершенными», пытаются скрыть их под многослойной или плохо сидящей одеждой. Эффект получается обратным — такие наряды только добавляют громоздкости и выглядят ужасно. Если вы, например, хотите скрыть «неидеальную» талию, не обязательно надевать балахоны и пончо. Вот шесть вариантов одежды, которые могут в значительной степени скрыть лишние сантиметры на талии.

Топы с баской или рюшами

Топы с баской всегда выглядят оригинально и интересно. Топ стягивается в верхней части талии и имеет слегка расклешенный вид внизу, ближе к животу. Это хороший выбор одежды, если вы поправились и не хотите, чтобы это было слишком заметно. Однотонный топ с баской или принтом хорошо сочетается с зауженными джинсами прямого кроя.

Платья или рубашки с вертикальным узором

Вертикальные линии или узоры создают иллюзию стройности. Вы будете выглядеть тоньше, чем есть на самом деле. Выбирайте платья или рубашки с вертикальным рисунком в определенные дни, когда хотите выглядеть стройнее и скрыть жирок на животе.

Поскольку этот принт считается стройнящим, избегайте добавления дополнительных рисунков и минимизируйте количество аксессуаров! Тогда вы точно не прогадаете с выбором наряда.

Расклешенная юбка и облегающий топ

Эта классическая комбинация отлично подходит как для формального, так и для повседневного выбора одежды. Расклешенная юбка с интересным принтом или складками станет центральной деталью вашего образа. С таким нарядом вы забудете о жире на животе и будете двигаться свободно. Сочетайте юбку с облегающим верхом для более структурированного силуэта!

Платье с отвлекающими деталями

Не обязательно носить только одежду с принтами, особенно если вы боитесь показаться полнее, чем есть. На самом деле, крупные принты могут зрительно добавить объема. Вместо этого носите принты минимального или среднего размера, которые помогут вам подчеркнуть свои лучшие черты в выбранных нарядах.

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Кроме того, платья и блузки с интересными деталями, такими как вышивка, помпоны и кисточки, помогут отвлечь внимание от «несовершенной» талии. Интересный дизайн платья — это всегда выигрышный вариант. Так вы будете выглядеть стильно и не превратитесь в «бесформенный мешок», пытаясь скрыть несовершенства фигуры.

Монохром

Наряд, который имеет только один оттенок или тон, добавит эффект стройности. Черный на черном — это вневременной стиль, который идеально подходит для формальной и повседневной одежды.

Вы также можете дополнить монохромные наряды элегантными аксессуарами, такими как золотые украшения, яркая обувь и многое другое. Тогда даже самая несовершенная фигура станет зрительно более гармоничной и красивой.

Туники оверсайз

В то время как правила стиля говорят о том, что нужно носить облегающую одежду, чтобы продемонстрировать форму вашего тела, иногда этот стильный лайфхак может отойти на второй план. Особенно, если вы боитесь, что всем будет заметен ваш жирок на животе.

Если хотите выглядеть стильно и красиво в любой ситуации, просто выберите воздушную просторную тунику и наденьте ее с колготками или удобными джинсами. Выбирая одежду правильно, вы подарите себе внутреннюю уверенность и радость. И никакие несовершенства фигуры не заставят вас усомниться в своей красоте.