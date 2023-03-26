Дэниел Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк ждут первенца

33-летний Дэниел Рэдклифф скоро станет отцом! Его давняя возлюбленная, 38-летняя Эрин Дарк, бременена — это не укрылось от зорких глаз папарацци, которые запечатлели пару по время прогулки в Нью-Йорке (фото можно посмотреть тут). За снимками, на которых у Эрин уже виден заметно округлившийся живот, последовало и официальное подтверждение — от представителей пары.

Дэниел и Эрин очень счастливы. Они в полном восторге и не могут дождаться, когда станут семьей из трех человек. Недавно они рассказали об этом своим семьям и друзьям. Это невероятно захватывающее время для них обоих, — приводит своего источника, приближенного к паре, The Mirror.

Ему вторят и инсайдеры The Sun:

Дэниел так рад стать отцом. Его отношения с Эрин действительно особенные, и все думают, что они будут замечательными родителями. До сих пор они держали все в секрете, но она больше не может скрывать свой животик.

Напомним, актеры Дэниел Редклифф и Эрин Дарк вместе больше 10 лет. Они познакомились в 2012 году на съемках драмы “Убей своих любимых”. В 2017-м СМИ писали о том, что пара собирается пожениться, однако новостей о счастливом событии пока так и не последовало. Что, в общем, не удивительно. Пара старается не афишировать свои отношения и редко появляются на публике вместе.