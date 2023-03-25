Большая страсть и успокоение: как распознать старые души по глазам

Удивительно, но есть своеобразная классификация человеческих душ. Так, если ваш знакомый – эгоист, думает только о себе, не умеет принимать решения и нести за них ответственность – не спешите его осуждать. Вероятнее всего, у него младенческая душа. И, как и любой младенец, он сосредоточен исключительно на себе. Через несколько перерождений он исправится. Старые души – полная противоположность. Они являются в наш мир, чтобы обучать, нести знания, помогать.

Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Именно органы зрения помогут вам распознать старую душу в себе или в своих друзьях. Предлагаем узнать, как.

Нет страха перед зрительным контактом

Большинству людей неприятно длительное время пристально смотреть в глаза другому человеку. Возникает внутренний дискомфорт, желание отвести взгляд. Но только не у обладателей старой души. Эти уникальные люди способны «играть в гляделки» часами, совершенно не испытывая затруднений. Такой способ позволяет им узнавать собеседника поближе.

Успокаивающий взгляд

Замечали, что под пристальным взглядом некоего человека вы начинаете испытывать дискомфорт. Хочется спрятаться, сделать так, чтобы он не смог на вас смотреть. Но это правило, опять же, не касается старых душ. Их взгляд, пронзительный и глубокий, напротив, успокаивает. Никаких проблем с поддержанием зрительного контакта собеседник обладателя такой души не испытывает.

Оживление в глазах

Еще один признак, который поможет выявить старую душу – живой блеск в глазах. Если вы рассказываете какую-то историю, этот человек демонстрирует неподдельный интерес. Также искорки пламени загораются, если он сам рассказывает нечто животрепещущее.

Взгляд в самую душу

Такое ощущение складывается при зрительном контакте с обладателем старой души. Кажется, что этот человек зрит в корень, заглядывает в самые потаенные уголки нашего внутреннего мира. И это по-своему так, ведь именно старые души прошли огромное количество перерождений и даже помнят информацию о своих прошлых жизнях. При общении с ними возникает ощущение, что любая ложь непременно будет разоблачена.

Ощущение особой связи

Глядя в глаза этому человеку, вы невольно ощущаете, будто знакомы с ним всю жизнь (или даже немного больше). Все окружающие в одночасье перестают существовать, весь мир вращается вокруг вас двоих. Это говорит о том, что вас и этого человека действительно объединяет невероятно глубокая связь, проходящая через несколько перерождений.

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Безграничный комфорт

Рядом с обладателем старой души каждый испытывает комфорт. У этого человека «теплый» взгляд. Он словно обнимает, вселяет уверенность в том, что все будет хорошо. Конечно, рядом с обладателем молодой души также можно ощущать себя в безопасности, но этого ощущения «тепла» нет.

Одиночество

Еще один признак, выдающий старую душу – самодостаточность, доходящую до осознанного одиночества. Им нет никакого дела до того, как живут другие, поскольку у них свой жизненный путь. Им неважно мнение общества, они спокойно делают то, что должны. При этом они вполне гармоничны и счастливы.

При общении с такими людьми можно заметить, что достаточно часто они углубляются в свои собственные мысли. В такие моменты взгляд становится затуманенным. В мыслях человека проносится целая череда событий и явлений.

По этим признакам вы сможете выявить обладателей старых душ среди своих близких.