Мнение: Угольная энергетика в Германии, прогноз немецкого энергодефицита и падение немецкой промышленности

1. Общая выработка электроэнергии в Германии снижается. При этом немцы продолжают радоваться, что у них растёт число ветряков – мол, таким образом немцы делают свою страну и всю планету «зеленее». Проблема в том, что после прекращения поставок российского газа практически теми же темпами, что и ветроэнергетика, растёт угольная энергетика, которую «зелёной» точно не назовёшь (ссылка):



Треть электроэнергии, произведенной в ФРГ и поданной в сеть в 2022 году, была получена от угольных электростанций, этот показатель вырос на 8,4% по сравнению с 2021 годом, сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

“По предварительным данным, треть (33,3%) электроэнергии, произведенной в Германии и поданной в сеть, была получена от угольных электростанций”, — говорится в релизе ведомства.

Вторым по значимости источником энергии была энергия ветра, доля которой в производстве электроэнергии страны выросла на 9,4% и составила чуть менее четверти (24,1%) от всего объема электроэнергии.

Всего в 2022 году в Германии было выработано и подано в сеть 509 млрд кВт-час электроэнергии. Это на 1,9% меньше, чем в 2021 году.

2. Американские эксперты напророчили Германии огромный и всё более возрастающий дефицит энергии (ссылка):



К 2025 году Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии, а к 2030 году он может кратно усугубиться. Об этом сообщает немецкое издание Welt, которое отталкивается от прогноза консалтингового агентства McKinsey.

По данным издания, к 2025 году нехватка энергии может составлять четыре гигаватта, а к 2030 году вырасти до 30 гигаватт, то есть в более чем семь раз. При этом уточняется, что для восполнения столь серьезного дефицита потребуется столько энергии, сколько вырабатывают 30 тепловых электростанций. «Вскоре Германия больше не сможет сама справляться со своими пиковыми нагрузками. Федеральное сетевое агентство недавно представило это совсем по-другому», — говорится в сообщении.

При этом известно, что Германия уже столкнулась с проблемами развития возобновляемых источников энергии. Как считается, план вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который предполагает производство 80 процентов к 2030 году от всей электроэнергии за счет возобновляемых источников, обречен на провал.

3. Немецкие власти пытаются заболтать свой очевидный экономический провал (ссылка):

Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

“В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России”, – сказал он. По его словам, не сбылся ни один из негативных сценариев, которые прогнозировались прошлой осенью.

“Мы отчасти перевыполнили свои цели”, – добавил канцлер.

Все так. Правда, только за два месяца в декабре-январе падение промышленного производства в Германии составило 4%, а Немецкий институт экономических исследований оценил потери Германии из-за энергокризиса в 2,5% ВВП страны.

И это только начало.