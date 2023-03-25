Эффект мокрой прически и с косичками: как максимально использовать магическую силу челки

Челка – это тренд, который набирает обороты в текущем сезоне. Данную деталь точно стоит включить в образы тем, кому хочется разнообразия и кто устал от стрижек с прямыми проборами. Челка придает любому луку больше женственности и романтичности. Разбираемся, как использовать трендовую деталь для создания изысканных образов.

Челка-шторка

Для тех, кто не хочет делать ровную и густую челку, рекомендуется присмотреться к данному варианту. Лоб частично остается открытым, а челку при желании всегда можно убрать за ушки либо прикрепить заколками к боковым прядям.

Сделайте прическу в виде небрежной ракушку на затылке, распустите челку и позвольте прядкам завиваться естественным образом.

С высоким пучком

Если вам импонируют образы в ретро-стиле, то вам подойдет классическая ровная челка. Вы можете сформировать высокий пучок и освободить боковые прядки для создания трогательного и нежного образа. Кстати, вместо пучка можно сделать бабетту. Тогда ваш образ в целом станет еще более ностальгическим, с отсылкой к середине прошлого века.

С конским хвостом

Разделите волосы на пробор от уха до уха, отделите челку. Все локоны максимально зачешите назад и сформируйте высокий хвост. Челка пускай ниспадает на лоб. Она может быть разной формы: и прямая длинная, и короткая детская, и также состоящая из двух частей (челка-шторка). В итоге у вас получается аккуратная укладка, которая подойдет и для повседневных образов, и также для нарядных вечерних луков.

Эффект мокрой прически

Очень необычный образ презентовала дочь актрисы Моники Белуччи — 18-летняя Дева Кассель. Она создала эффект мокрых волос, однако в непривычной интерпретации. Обычно такие прически делаются на кудряшки. В данном случае мы видим аккуратно собранные в хвост волосы, уложенную волосинка к волосинке челку. Гель нанесен для закрепления результата. Благодаря стайлинговому средству лук получился более стильным и гламурным.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

На кудрявые волосы

Если у вас от природы вьющиеся волосы, не торопитесь их распрямлять. Нынче кудряшки в моде. И также нет смысла распрямлять отдельно челку: поскольку в сочетании с упругими завитками ровная челка будет выглядеть совершенно неорганично. Пускай кудряшки ниспадают на лоб. У вас получится трогательный, романтичный и милый образ.

С мальвинкой

Симпатично смотрится челка в контексте прически «мальвинка». Суть заключается в том, чтобы сделать горизонтальный пробор от уха до уха, верхнюю часть волос собрать сзади и зафиксировать заколкой. Нижние локоны пускай ниспадают вниз. Можно украсить прическу заколкой с большим атласным бантом.

С текстурированными стрижками

Хорошее решение — то сочетать челку с текстурированной стрижкой. Сама по себе прическа смотрится настолько стильно и красиво, что даже не нуждается в том, чтобы делать какую-то сложную укладку. Челка в данном случае является прекрасным дополнением. Она делает образ более элегантным.

С косичками

Если вам больше импонируют строгие формальные луки, тогда данная идея вам точно понравится. Суть заключается в том, чтобы сделать афрокосички. При том челку оставить, распрямить если нужно. Пускай она будет ровной, густой и относительно длинной. На контрасте с заплетенными косами смотрится стильно и современно.

Низкий хвост

В Азии часто можно увидеть девушек с подобными прическам, ведь такие укладки не требуют особых навыков для воспроизведения в домашних условиях. Вы просто собираете волосы в хвост, фиксируете резинкой или заколкой. Челка пускай ниспадает на лоб. Она будет будто обрамлять лицо, смягчая черты и помогая смоделировать овал лица. Если у вас длинные густые локоны, тогда можете взять на вооружение данную простую идею.