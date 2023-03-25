 

Мнение: Смысл суда

25.03.2023, 21:55, Разное
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Выношу из комментов к предыдущему посту, поскольку тема, по-моему, очень интересная.
Не раз уже приходилось слышать такой аргумент противников суда присяжных: мол, присяжные – это дилетанты, профаны, и как можно профанам доверять важнейшее дело определения виновности/невиновности? Мол, вы же не зовете “людей с улицы”, чтобы они сделали вам сложную операцию на брюшной полости?
Нет, не зову. Суть дела в том, что сердцевина судебного процесса – вопрос виновности – и не требует специальных знаний. Сравнение с хирургией или там микробиологией тут совершенно не к месту, оно только выдает непонимание смысла суда. Аналогия неверна, ибо хирург работает с конкретным больным и его болячкой, а судья – вовсе не с конкретным обвиняемым! Судья работает с обществом; он наказывает не человека, а ЗЛО, которое есть в обществе, устрашает его; если же смысл судебных действий непонятен – кого они, спрашивается, устрашат?

Смысл суда – в наглядности и понятности работы правосудия. В том, чтобы обществу было понятно, ЧТО, КАК и ЗАЧЕМ происходит. И очень важно, чтобы именно у “профанов” не оставалось сомнений, чтобы суть обвинения и защиты была буквально разжёвана. “Непонятная справедливость” – это нонсенс, “противоречие в определении”. Для этого и нужны присяжные: чем меньше они знают о юриспруденции – тем лучше, ибо тем больше придется сторонам, участвующим в процессе, давать объяснений.
Если некие “дяди” собрались, о чем-то поговорили на своем птичьем языке, а потом сказали: этого убить, а тому отдать все деньги – это не суд. Хотя я понимаю, что многим моим соотечественникам такая модель подсознательно очень нравится… Поскольку очень похожа на картинку из детства: взрослые о чем-то поговорили и решили, “как лучше”, потому что “мама с папой лучше знают”.

Многие мои соотечественники просто до жути инфантильны, к сожалению. Кто-то так и не вышел из детства, большинство, надо полагать, спешно туда вернулись, испугавшись взрослой жизни. Сидят тихо, придумали для “взрослых” новое название – “профессионалы”. Эх…

Регрессия называется. Еще Фрейд описывал ее как один из основных способов психологической защиты (2006).

Источник: Размышления вольного социолога


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