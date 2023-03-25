Простой вопрос, над которым часто ломают голову: что надеть под пиджак, чтобы выглядеть стильно в 2023 году

Женский пиджак имеет множество преимуществ, к которым нужно отнести универсальность, элегантность, стиль и удобство. Однако, чтобы подчеркнуть красоту этого наряда, нужно правильно подобрать нижний слой одежды.

Если грамотно выбрать наряд под пиджак, то можно завершить создаваемый образ.

Вот несколько вариантов одежды, которые можно надеть под блейзер.

Свитер

Свитер является популярной модной зимней вещью. С таким нарядом можно создать просто невероятный образ.

Свитер также может стать отличным дополнением к блейзеру, помогая создавать наряд, соответствующий погоде. Помимо придания образу элегантности, сочетание пиджака и свитера помогает придать образу дополнительную женственность и притягательность.

Чтобы выглядеть моложе стоит остановить свой выбор на нарядах ярких цветов. Сочетание нейтральных оттенков одежды выглядит довольно стильно и свежо, а также помогает придать нотку элегантности.

Рубашка

Рубашка является просто незаменимой вещью в совершенно любом деловом гардеробе. В сочетании с блейзером можно придать образу дополнительную притягательность и элегантность. Кроме того, это позволит создать красивый офисный наряд.

Блейзер с рубашкой выглядят роскошно и хорошо подойдут для прогулок или свидания. Есть много способов носки такого наряда. Например, можно сочетать блейзер и рубашку со свободными брюками или женственными юбками.

При выборе нарядов стоит отдавать предпочтение вариантам оверсайз. Это позволит придать образу современный и молодежный вид. Это поможет выглядеть эффектно, стильно и действительно роскошно.

Футболка

С жакетом можно сочетать как топы с длинными рукавами, так и летние футболки. Такое сочетание очень удобное и хорошо подходит для создания повседневных образов.

Чтобы выглядеть стильно и эффектно, стоит выбирать футболку нейтрального оттенка. Если хочется выделиться из толпы, стоит подбирать наряды более ярких оттенков или же с эффектными принтами. Это позволит создать в образе стильные акценты.

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Водолазка

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно в прохладные дни, стоит сочетать пиджак с водолазкой. Однако, есть также множество других преимуществ такого сочетания.

Водолазка является базовым элементом гардероба, но при этом помогает придать образу нотку элегантности и поднять весь наряд на новый уровень. Особенно красиво смотрится водолазка нейтральных тонов, в частности, таких как белый, серый или черный.

Чтобы придать образу еще больше изысканности, стоит надеть блейзер с повседневными брюками, джинсами прямого покроя или же короткими юбками.

Укороченный топ

С блейзером можно красиво сочетать не только одежду с высоким воротом, в частности, такую как водолазка или рубашка, но также интересным вариантом станет кроп-топ.

Стильный и модный кроп-топ поможет придать создаваемому образу особую изюминку, а пиджак привнесет нотку элегантности, благодаря чему можно выглядеть более утонченно.

Чтобы выглядеть еще более стильно, стоит сочетать укороченный жакет с брюками или юбками с высокой талией.