Мода для самых красивых женщин: какие тренды весны идеально подойдут дамам старше 70

Актуальные модные тренды хороши тем, что подходят представительницам прекрасного пола любого возраста. Женщины старше 70 лет сегодня могут выглядеть не старомодно, «по-бабушкински», а стильно и современно. Разбираемся, что можно, а что нельзя надевать дамам элегантного возраста.

Чего не нужно надевать

Для начала рассмотрим, какую одежду следует исключить из гардероба женщинам за 70 лет. В первую очередь вещи из дешевых и искусственных материалов. Вискоза, полиэстер, эластан — от одежды из таких тканей следует отказаться, поскольку они удешевляют любой образ.

Не нужно носить брюки карго с накладными карманами, а также штаны с низкой посадкой. К кожаным штанам следует относиться с осторожностью. Облегающие модели точно не подойдут, а вот со штанами прямого кроя или с широкими брючинами можно презентовать стильные образы.

А теперь рассматриваем удачные тренды для женщин за 70 лет, которые можно перенять и использовать.

Брюки клеш

С возрастом имеет смысл делать ставку на элегантность. Элегантный образ — это когда отсутствует облегающая одежда, огибающая каждую складочку тела. Удачный вариант как для брюк — это клеш от бедра. Сочетайте их с кофтой с длинным рукавом, которая также не будет слишком облегать тело. Создавайте элегантные тотал луки или монохромные образы, используя одежду нейтральных и пастельных оттенков.

Штаны и юбки с высокой посадкой

К сожалению, с возрастом редко кому удается похвастаться идеальным накаченным прессом, плоским животом. Вот, почему не рекомендуется носить штаны и юбки с низкой посадкой: чтобы не обнажать проблемную зону. Поэтому наиболее удачным вариантом являются изделия с высокой посадкой. Они скроют неидеально плоский живот и помогут скрыть жирок на боках.

Черные брюки

Этот предмет гардероба — маст-хэв для женщин старше 70 лет не только на весну, но и на любое другое время года. С черными брюками можно сочетать одежду разных оттенков, включая самые яркие и кислотные (салатовый, голубой, оранжевый и т. д.). Плюс ко всему черные штаны визуально стройнят. Они идеально впишутся как в повседневный, так и в формальный образ.

Юбки миди

С возрастом рекомендуется исключать из гардероба короткие юбки. Изделия макси — тоже не самый лучший вариант, поскольку с ними зачастую получаются старомодные образы. Оптимальное решение — это юбки миди длины с высокой посадкой. Чтобы наряд получился современным, можете рассмотреть юбки карго цвета хаки. Подойдут также стеганые изделия. Они особенно уместны для очень худеньких женщин.

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Вещи с принтом

С возрастом, безусловно, имеет смысл придерживаться нейтральных оттенков в гардеробе. Однако однотонные образы нужно разбавлять более яркими и самобытными. Для этого используйте вещи с анималистичными принтами. Сочетайте их с однотонной одеждой неброских пастельных оттенков. Например, юбка с принтом под тигра симпатично смотрится с нежно-кремовой блузой с рюшами. Однотонное серое платье хорошо миксуется с накидкой с животным рисунком в серо-черной гамме.

Помимо анималистичного принта можно рассмотреть растительные орнаменты. Например, наряжаться в платье в цветочек. Пусть рисунок будет не слишком крупным, чтобы не перегружать образ.

Также можно включать в повседневный гардероб вещи в горошек. Сочетайте платья и юбки с обувью на тракторной подошве, а не с туфлями на каблуках, чтобы образы получались более трендовыми.

Брючные костюмы

Если вам сложно подбирать отдельно верх и отдельно низ, тогда используйте готовые комплекты. Они могут состоять из брюк и пиджака либо из юбки и пиджака. Чтобы наряд не получился слишком скучным и банальным, используйте одежду с рисунком. Помимо вышеперечисленных принтов, можно присмотреться к геометрическим. Например, брючный костюм в клетку смотрится очень стильно, элегантно и вполне современно.