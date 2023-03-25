 

Риз Уизерспун объявила о расставании с мужем за два дня до годовщины брака — в чем причина

25.03.2023, 11:55, Разное
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Неожиданные новости от Риз Уизерспун — звезда “Блондинки в законе”, на днях отметившая свой 47-й день рождения, объявила, что ее брак с востребованным голливудским агентом Джимом Тотом подошел к концу. В этот уикенд супруги могли бы отметить 12-ю годовщину со дня свадьбы.

В соцсетях Уизерспун опубликовала официальное заявление, в котором попросила поклонников не беспокоить семью лишними расспросами.

У нас есть кое-какие личные новости, которыми мы можем поделиться… C большой осторожностью и вниманием мы приняли трудное решение о разводе. Мы прожили столько замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Наш главный приоритет — это наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе, — написала Риз с соцсетях, предварительно отключив комментарии к посту.

Причины такого неожиданного решения раскрыли инсайдеры. По словам источников, на которые ссылается издание RadarOnline, во многом тому виной — плотный график актрисы, благодаря которому она заработала репутацию одной из самых востребованных женщин в Голливуде. Последние месяцы Риз и Джим жили отдельно, а общались только когда надо было обсудить важные семейные дела, касающиеся детей. У супругов общий сын — Теннеси сейчас 10 лет. Кроме него Джим воспитывал и двух детей Риз от прежнего брака — Аву, которой исполнилось 23 года и 19-летнего Дикона. Авой, 23 года, и Диконом, 19 лет.

Еще одной причиной, о версии инсайдеров, стал платонический характер их брака.

Нет никакого большого скандала или драмы, просто два человека, которые по сути стали родителями и больше не испытывают друг к другу никаких романтических чувств, — сказал источник PageSix, добавив, что в начале отношений спокойный характер Тота оскароносную актрису вполне устраивал.

После бурных лет с первым мужем Райаном Филиппом Риз “привлекал тот факт, что Тот был просто солидным, надежным и стабильным парнем”.


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