Джейн Фонда вспомнила, как Дженнифер Лопес разбила ей глаз, но так и не извинилась

85-летняя Джейн Фонда стала гостьей шоу Дрю Бэрримор и входе разговора вновь вспомнила о фильме, вернувшем ее в кинематограф после 15-летнего перерыва. В 2005 году Джейн снялась в романтической комедии “Когда свекровь — монстр”, где сыграла вместе с Дженнифер Лопес. В своих интервью Фонда не раз признавалась, что благодарна Джей Ло за возможность вновь оказаться на экране. Но был один момент, который оставил неприятные воспоминания о съемках. Речь о культовой сцене с пощечинами, где героини Фонды и Лопес наотмашь бьют друг друга по щекам. В кадре это выглядело очень убедительно, а в жизни, утверждает актриса, — физически больно.

У Дженнифер было это огромное бриллиантовое кольцо, и поэтому, когда она ударила меня один раз, оно рассекло мой глаз, мою бровь, — сказала Фонда в беседе с Бэрримор, прежде чем добавить, — Вы знаете, она никогда за это не извинялась.

Развивать тему взаимоотношений с Лопес Фонда дальше не стала.

Напомним, картина “Когда свекровь — монстр” имела успех и собрала в прокате более 150 млн. долларов, запомнившись зрителям по всему миру. После роли Виолы Филдс Фонду начали активнее приглашать в новые проекты, хотя расцвет ее карьеры, казалось бы, остался далеко позади — в 60-70-ых, которые прославили Джейн ролями в культовых фильмах “Барбарелла”, “Хищники”, “Босиком по парку” и “Погоня”. Последняя работа Фонды в кино – фильм “Книжный клуб: Новая глава”. На экранах он появится 12 мая 2023 года.