 

Джейн Фонда вспомнила, как Дженнифер Лопес разбила ей глаз, но так и не извинилась

25.03.2023, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

85-летняя Джейн Фонда стала гостьей шоу Дрю Бэрримор и входе разговора вновь вспомнила о фильме, вернувшем ее в кинематограф после 15-летнего перерыва. В 2005 году Джейн снялась в романтической комедии “Когда свекровь — монстр”, где сыграла вместе с Дженнифер Лопес. В своих интервью Фонда не раз признавалась, что благодарна Джей Ло за возможность вновь оказаться на экране. Но был один момент, который оставил неприятные воспоминания о съемках. Речь о культовой сцене с пощечинами, где героини Фонды и Лопес наотмашь бьют друг друга по щекам. В кадре это выглядело очень убедительно, а в жизни, утверждает актриса, — физически больно.

У Дженнифер было это огромное бриллиантовое кольцо, и поэтому, когда она ударила меня один раз, оно рассекло мой глаз, мою бровь, — сказала Фонда в беседе с Бэрримор, прежде чем добавить, — Вы знаете, она никогда за это не извинялась.

Развивать тему взаимоотношений с Лопес Фонда дальше не стала.

Напомним, картина “Когда свекровь — монстр” имела успех и собрала в прокате более 150 млн. долларов, запомнившись зрителям по всему миру. После роли Виолы Филдс Фонду начали активнее приглашать в новые проекты, хотя расцвет ее карьеры, казалось бы, остался далеко позади — в 60-70-ых, которые прославили Джейн ролями в культовых фильмах “Барбарелла”, “Хищники”, “Босиком по парку” и “Погоня”. Последняя работа Фонды в кино – фильм “Книжный клуб: Новая глава”. На экранах он появится 12 мая 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.22 / Пока в России проводят мобилизацию для отправки солдат в Украину, космический зонд DART столкнулся с астероидом Диморфосом

11.04.22 / Мнение: Пакистанский поток

18.02.22 / Сергей Безруков и Анна Матисон, Виктор Васильев и Анна Снаткина на премьере фильма “Папы”

19.11.22 / Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской

27.11.21 / Казаки ответили за дагестанцев в московском метро

13.07.20 / Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

12.01.22 / Бывший депутат Рады Черновол рассказал об обиде Меркель на Зеленского

30.09.22 / Под влиянием украинского конфликта цены на продукты питания в Великобритании растут рекордными темпами, но меньше чем в России

11.12.22 / «Причина преступлений — сакрализация власти»

12.03.22 / Пять антисексуальных трендов в одежде: мнение эксперта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика