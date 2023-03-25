Какие тренды весны подходят для дам с пышным бюстом: наряды, которые сделают вас еще краше

Мода на одежду меняется постоянно. Однако стилисты утверждают: слепое копирование модных тенденций далеко не всегда позволяет создать стильный образ. Гораздо важнее учитывать особенности своей фигуры, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Для женщин с пышным бюстом эксперты подобрали 10 образов, которые будут актуальны в 2023 году. Повторить их сможет абсолютно каждая.

V-образный вырез

Выбирая плечевую одежду, стоит обратить внимание на модели с V-образным вырезом. Особенность такой горловины заключается в том, что она зрительно удлиняет торс и оставляет открытой шею. Благодаря этому фигура становится более пропорциональной.

Размер горловины большого значения не имеет. Так, это может быть глубокий вырез или небольшой треугольный воротник.

Плюс такого тренда заключается в универсальности, так как подобный вырез может быть на любой плечевой одежде: футболке, блузке, рубашке, платье, пиджаке и пальто.

Вертикальная застежка

Обладательницам большой груди прекрасно подходят рубашки и блузки на пуговицах. В данном случае вертикальная линия скрывает объем верхней части тела и удлиняет фигуру.

Для усиления эффекта можно оставить верхнюю пуговицу расстегнутой. В такой случае вертикальная линия будет дополнена V-образным вырезом.

Облегающий кроп-топ

Актуальный в 2023 году кроп-топ органично впишется в гардероб девушки с большим бюстом. Однако стилисты предупреждают, что такая модель подходит далеко не для каждой фигуры. Так, выступающий живот будет полностью открытым. Это на корню погубит все старания по созданию стильного образа.

Преимущество короткого облегающего топа заключается в том, что он зрительно уменьшает объем в верхней части фигуры, делая акцент на бедрах и ногах. Благодаря такому приему пропорции фигуры будут равномерными. Сверху кроп-топ можно дополнить контрастным пиджаком или рубашкой.

Укороченные жакеты

Этот предмет женского гардероба сейчас находится на пике популярности. И он может оказаться крайне полезен в том случае, если нужно визуально уменьшить объем груди.

Однако при выборе жакета важно обратить внимание на фасон изделия. Эксперты в области фешен-индустрии советуют отказаться от оверсайза, так как он сделает верх еще более «тяжелым».

Топы в бельевом стиле

Бельевые топы, ставшие популярными в прошлом сезоне, можно использовать для создания трендовых образов и в нынешнем году. Нежные, выполненные из тонкой струящейся ткани, они вносят в образ элегантность и сдержанный шик.

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Такая модель непременно должна быть в гардеробе девушек с большим бюстом. Тонкие бретели создают эффект вертикальных линий, а едва облегающая фигуру ткань стройнит силуэт.

Халтер

Халтер представляет собой разновидность плечевой одежды, которая фиксируется в области шеи. При этом плечи остаются максимально открытыми.

Такой вырез помогает сбалансировать фигуру и немного скрыть объем груди. В этом году актуальны все разновидности халтера: топы, блузки без рукавов, платья.

Толстовки

В течение последних нескольких сезонов толстовки и худи остаются одними из самых трендовых вещей. В первую очередь это объясняется из мягкостью, удобством и теплотой.

Для пышногрудых женщин лучшей моделью станет прямая толстовка без эффекта оверсайз. Такой верх хорошо гармонирует с джинсами, спортивными брюками или платьем.

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Асимметричный топ

Асимметричные наряды в этом сезоне были представлены в коллекциях многих кутюрье. Кроме того, топ с таким интересным кроем (например, на одно плечо) может визуально вытягивать фигуру, скрывая большой бюст.

Если открытая модель кажется провокационной, ее можно надеть поверх базовой футболки или рубашки.

Подплечники

Отвлечь внимание от бюста может и одежда с большими подплечниками. В числе таких изделий – блузки, пиджаки и жакеты. Если речь идет о летней одежде, то здесь достойной альтернативой станут топы и майки с оборками на рукавах.

Топы из гипюра

Полупрозрачные топы из гипюра или кружева — прекрасное решение для более торжественных случаев. Они выглядят стильно и роскошно, при этом помогают сбалансировать пропорции фигуры.

Такой топ можно комбинировать с юбкой, брюками или джинсами. На плечи стоит накинуть пиджак или укороченный жакет.