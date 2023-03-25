Кто не рискует — тот не рожает американцев

Сериалы, о которых будут говорить в наступившем году, показаны на фестивале Original+.

«АКТРИСЫ»

Режиссер Федор Бондарчук («Кинопоиск» и Wink) — главный приз + приз в номинации «Оригинальное режиссерское видение»

С 30 МАРТА НА КИНОПОИСК, WINK

Продюсеры сериала страшно боятся спойлеров, подробнее расскажем о многосерийном фильме, сочиненном Паулиной Андреевой по идее Валерия Тодоровского, ближе к премьере на платформах.

Коротко говоря, это жизнь театрального зазеркалья, в котором страсти пылают похлеще, чем на сцене. Режиссер Федор Бондарчук собрал примерно ту же команду, которая работала и на «Психе», одном из самых необычных отечественных сериалов последнего времени. 10 серий поделены на три акта, три разных временных отрезка, и главными героинями являются три актрисы — словно три линии актерской судьбы (Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук). Здесь и успех, и бесконечное обивание порогов «проб» и «смотрин», и решимость родить ребенка, и отчаянное желание вернуться обратно на сцену.

А вокруг живая и драматичная стихия закулисья — с предательством, конкуренцией, безответной любовью и игрой, положившей реальность на обе лопатки. Игрой, подменившей собой реальность. Игрой до последнего вздоха.

«ПЛЕЙЛИСТ ВОЛОНТЕРА»

OKKO — ДАТА НЕИЗВЕСТНА

По мотивам автобиографического романа Мршавко Штапича — повествование о начале в нашей стране поисково-спасательного движения. Герой Ивана Янковского — лишний человек, потерявший основания своей жизни, семью, надежду. Он прибивается к одному из отрядов волонтеров, постепенно обретая почву под ногами.

Мы узнаем не только о решимости помогать. Но и о том, как люди, спасающие других, бегут от собственных проблем, нереализованности, домашней рутины или потери контакта с близкими. Это честная, храбрая история поиска человека. Живого или погибшего, и значит, это про способность заглянуть в глаза боли. И завтра снова натягивать теплые штаны и идти по замерзшему лесу, поселку, полю, по тонкому льду.

Режиссер — Максим Свешников, это он снимал и сочинял успешные анимационные хиты — «Снежная королева», «Алеша Попович и Тугарин Змей», снимал игровое кино, сериал «Контейнер». Он рассказывает, что по описанию будущий сериал его не привлек, но он начал слушать аудиокнигу в исполнении автора и не смог отказаться. Столь насыщенным, ярким показался ему текст. Он сразу увидел своих будущих героев. Саундтрек проекта будет выпущен отдельно, и профессиональное жюри не смогло не отметить сериал в номинации «Оригинальная музыка».

«БЭБИ-ТУР»

KION — ДАТА НЕИЗВЕСТНА

Комедия, написанная Василием Сигаревым. Режиссер Федор Стуков — тот самый, который в детстве играл рыжих школьников в «Ералаше», а теперь у него вполне внушительная режиссерская фильмография. Первоначальное предосудительное сегодня название «Американки» спешно поменяли на безобидный «Бэби-тур».

О том, как молодые работницы птицефабрики узнают о преимуществах родить в Америке. Во-первых, ребенок сразу станет американцем. Во-вторых, через 21 год и его мама может оказаться гражданкой звездно-полосатой страны. В общем, кто не рискует… тот не рожает американцев.

Впрочем, к стране этой в поселке Ливни относятся по-разному. О ней мечтают и ее ненавидят. Муж одной из героинь стреляет на досуге из пневматического автомата в статую Свободы и с утра до ночи честит почем зря страну пиндосов.

Сигарев — мастер связывать отдельных героев и дикие ситуации в плотный, убедительный и обжитой мир «Страны Оз». События происходят в нулевые, поэтому и рассуждения о том, что «повышать пенсионный возраст не будут», о том, что в ближайшее время президентом станет коммунист Грудинин — а кто ж еще? — выглядят не столь уж крамольно. В главных ролях: Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова.

Приз на фестивале за оригинальный сценарий был сразу очевиден.

Очень надеюсь, что сериал выйдет.

«ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ ДЕРЕВНЕ»

«Иви» — дата неизвестна

Москвичка-блогерка Татьяна Блок (Мария Горбань), блондинка на каблуках (и почему-то в парике), приезжает снимать сенсационный репортаж о том, как в деревне Верхние Броды исчезли жители — натурально все. Исчезли как-то мгновенно: вот и суп еще не остыл, и телевизор не выключен, и игрушки кое-как разбросаны.

На носу выборы, и региональные СМИ по требованию властей не хотят «народ баламутить». Ну исчезли бродовцы, да и бог с ними.

Поэтому если не Блок, то кто? Впрочем, ей активно помогает местный учитель труда. Соседняя деревня Нижние Броды, где останавливается Татьяна, полнится слухами и версиями происшедшего. Да и жители этой деревни не похожи на нормальных людей. Живет здесь ведьма Харитониха, которая купается, обмазанная жиром, в местном пруду вместе с гигантским сомом, почтальон развозит письма — в виде кленовых листьев. Да и свидетельства очевидцев о том, как жители соседней деревни превратились в ворон — точно по счету проживающих в каждом доме, — отсвечивают даже не мистикой, а безумием.

Сериал про страну, которую умом не понять, снят в редком, тем более для комедии, жанре мокьюментари, то есть псевдожурналистского расследования. Поэтому камера прыгает, скачет, ползет, летит вместе с героями. Или вместе с курицей, на которую цепляют микрокамеру, — такие вот в деревне квадрокоптеры.

Режиссер — Андрей Шавкеро; над сериалом работала команда, у которой за плечами «Вечерний Ургант», фильмы франшизы «Елки». Среди продюсеров Сергей Светлаков. Профессиональное жюри наградило проект призом «Самый ожидаемый проект».

…Все больше дистанция между сериалами для онлайн-платформ и телеканалов. На Original+ это было просто демонстративно видно.

Если стриминги, пусть в меньшей степени из-за цензурного давления, но все же продолжают искать стилистические, жанровые новации, то телеканалы давно поделили между собой аудиторию и теперь оказались в ее плену. Это видно даже на примерах той «продукции», которую они сами представляют.

«ЦАРСКАЯ ПРИВИВКА»

КАНАЛ «РОССИЯ 1»

Традиционная костюмная драма о том, как в разгар эпидемии оспы императрица российская Екатерина II (Ирина Пегова) подала личный пример всем своим подданным. Она и наследник, цесаревич Павел, первыми привились (прививку разработал европейский доктор), и только тогда объявили вакцинацию обязательной для всех. Снимал сериал Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Шаляпин»)

Канал «Россия» любит рассказывать про императриц. Недавняя «Елизавета» с Юлией Хлыниной. До этого — «Екатерина. Самозванцы» с Мариной Александровой, «Блеск и горькие слезы российских императриц». Сквозная тема подобных нарядных проектов — «царицы тоже плачут».

«ОПЕРАЦИЯ НЕМАН»

ТЕЛЕКАНАЛЫ РЕН ТВ И «ЗВЕЗДА», ВИДЕОСЕРВИС WINK И STAR MEDIA VISION

Военный приключенческий детектив по мотивам легендарного «Момента истины» Владимира Богомолова. Романа, выдержавшего 98 изданий, переведенного более чем на 30 языков.

Случай, когда вспоминается самойловское «Нету их. И все разрешено». Известно, сколь пристрастно, горячо, а порой и не слишком справедливо Владимир Осипович относился к попыткам экранизаций своих произведений. Как он практически закрыл фильм Жалакявичюса. Он упрекал кинематографистов в невежестве, незнании «предмета изображения». Он говорил мне, что советские солдаты и офицеры у литовского режиссера были похожи на героев американских боевиков: с недельной щетиной, распахнутыми до пупка гимнастерками. Правды ему не хватило и в фильме Пташука (он мог часами аргументировать свое мнение), и он снял свое имя с титров. Хотя актерами был доволен, а Евгением Мироновым, сыгравшим Алехина, просто восхищен.

«Операция Неман», так же как и «Момент истины» Пташука, — кино по мотивам. Но если не лишенный изъянов фильм Михаила Пташука — действительно попытка почувствовать и передать настроение, нерв романа, то это просто перелицованная под телевизионные штампы поделка. К тому же канонический текст вольно додуман и «передуман». Линия немецких диверсантов под предводительством агента Мищенко (Алексей Кравченко) получила собственную историю развития и вышла едва ли не на передний план. Есть новые персонажи. «Матильда» — в романе позывной глубоко законспирированного немецкого агента, шифровальщика штаба фронта. В сериале позывной обретает плоть и кровь. Сергей Маковецкий играет двойного агента, потерявшего семью. Но советским офицерам удается прояснить судьбу его сына, пытавшегося бежать из фашистского концлагеря. И тогда «Матильда» соглашается помогать «нашим». Хорошая актерская работа Сергея Маковецкого. Но при чем здесь Богомолов?

Все снято с привычным «прикидом» НТВ, гуляющими из фильма в фильм реквизитом, техникой «Военфильма». Чистенькими гимнастерками. Фальшаком в каждом кадре. Напряженное многоплановое, полифоническое действие романа — с его скупым телеграфным слогом, разными точками зрения, масштабом и в то же время вниманием к каждому отдельному человеку — превращено в рядовой шпионский детектив. Как говорил Владимир Осипович: «Жизни, правды, мысли нет. Главный герой — должен быть занят поиском момента истины, а не шпионов».

И даже хорошие актеры, вроде Александра Яценко в роли капитана Алехина, Алексея Макарова в роли Таманцева, — не спасают.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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