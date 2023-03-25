Они не боятся быть провокационными и не имеют возраста: каких женщин мужчины не пропускают

Любовь мужчины хоть и отличается от женской, но его симпатии не так уж поверхностны, как принято считать. Разумеется, когда речь заходит о серьезных отношениях, сводить все к привлекательной внешности не приходится. Только лишь за счет красивых глаз и стройной фигуры по-настоящему увлечь уважающего себя мужчину невозможно. Есть множество внутренних качеств, которые заслуживают куда больше внимания. Более того, некоторые женские типажи практически гарантированно влюбляют в себя мужчин без лишних усилий.

Кто такие – женщины, энергетика которых способна изменить все вокруг себя и привлечь внимание окружающих одним своим появлением?

1. Они не боятся быть провокационными

Дело не в самом акте провокации или эпатажа. У таких женщин есть куда более существенные интересы. Но если их воля так или иначе войдет в противоречие с общественным мнением, то сворачивать с пути они не станут. Вызов будет брошен без всяких сомнений.

2. Они не стареют

Возраст такой женщины не является показателем чего-либо. Он их не ограничивает и не сдерживает ни в каких проявлениях. И даже когда приходит естественная седина, душа по-прежнему остается молодой.

3. Они верят в справедливость

Есть женщины, которые не могут оставаться равнодушными к несправедливости. В них это чувство хорошо развито и может проявляться весьма яркими жестами. Безусловно, такие проявления не могут не завораживать мужской пол.

4. Они делают то, что сами хотят делать

Никакие попытки обязать таких женщин делать то, что они не хотят, не сработают. Они свободны и независимы во всех сферах: от выбора предметов гардероба до устройства семейной жизни. Они всегда делают только то, что хотят. Как сильные личности такие женщины способны принимать смелые решения, реализовывать их и нести ответственность.

5. Они уверены в себе

Независимость этих женщин органично связана с уверенностью в себе. Они привыкли пологаться только на себя, поэтому стараются приобретать и соответствующие навыки жизнедеятельности. Они много времени уделяют анализу своей жизни, накапливая опыт и работая над ошибками. Это помогает им чувствовать себя уверенно и в безопасности.

6. Они знают свои страхи и преодолевают их

Сохранять чувство абсолютного бесстрашия невозможно. Как и у любого другого человека, у таких женщин есть свои страхи и слабые места. Другое дело, что они учатся в них разбираться и в итоге преодолевать.

Неизвестность всегда бросает таким женщинам вызов, и они его принимают, делая шаг вперед. Это может быть дальнее путешествие в одиночестве, начало изучения нового языка или разрыв отношений с последующей необходимостью начинать все сначала.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

В какой-то степени их жизнь – постоянная борьба с барьерами и преодолением своих фобий ради очередной ступени саморазвития. Но именно благодаря новым высотам и движению вперед они могут испытывать что-то новое, что заряжает их не только уверенностью в себе, но и мотивацией с приливами жизненной энергии.

7. Они не склонны к феминизму

У таких женщин нет требований в русле феминизма. Они не стремятся быть лучше мужчин или против них, поскольку верят в равные права обоих полов перед жизнью, а не перед обществом. В любом случае их больше интересует внутреннее наполнение людей, а не внешние признаки.

8. Их восхищают другие женщины

Зависть, предательство и сплетни за спиной соперниц – тоже не про этих женщин. Вместо того чтобы тратить время на бессмысленную конкуренцию и ненависть, они с большей охотой будут поддерживать, поощрять и вдохновлять. И точно так же их восхищают другие, уверенные в себе и сильные представительницы прекрасного пола.

9. Они знают себе цену

У этих женщин нет потребности перед кем-то заискивать или унижаться. Достаточно одного слова, чтобы была проведена черта в отношениях с людьми. Обратно они не возвращаются. Так проявляется их уважение к себе. Они верны как своим словам, так и принципам.

10. Они всегда в поиске лучшей жизни

Однотипные серые дни не для таких женщин. Их жизнь – это постоянное стремление к чему-то большему, более яркому, зажигательному и впечатляющему. Только так может себя реализовывать бесстрашный, дерзкий и слегка вспыльчивый нрав. Жизнь сама по себе вызывает у них интерес во всех ее проявлениях. И нет сомнений, что под конец жизни они нисколько не жалеют о том, что каждый день бросали вызов судьбе.