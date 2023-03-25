Эстетика “темной академии”: мрамор, змеи, черный френч и другие способы сделать маникюр, подходящий к этому стилю

Эстетика “темной академии” пришла в моду еще в 90-х годах прошлого века – тогда она была вдохновлена произведениями Оскара Уайльда и Эдгара По, фильмами о семейке Аддамс и первыми модными телесериалами об учебе в престижных закрытых школах. Сегодня стиль переживает второе рождение благодаря моде на сериал “Уэнсдей”, а так же непроходящей популярности мира Гарри Поттера. В целом эстетика “темной академии” фокусируется на подражании ученикам частных школ или закрытых университетов. Таким образом, большие библиотеки, престижные учебные заведения, книги и многое другое являются центральными темами. “Темная академия” также вдохновлена ​​греческой мифологией и готикой. Угрюмая, сложная, но, несомненно, красивая, стильная и привлекательная эстетика. И вот как можно подражать ей с помощью своего маникюра.

Ботанические иллюстрации на ногтях

Вдохновение научными иллюстрациями в винтажном стиле – один из лучших способов использовать эстетику “темной академии” для создания безупречного весеннего маникюра. Конечно, можно найти очень талантливого мастера маникюра, который с нуля нарисует такие мини-картиночки на ваших ногтях, но проще купить тонкие стикеры для ногтей, выполненные в винтажном стиле. Тогда такой маникюр можно будет делать дома самостоятельно, еще и менять его так часто, как только захочется. На фото выше видно, что в маникюре использованы картинки с птицами, насекомыми и цветами. Но можно выбрать только одну тематику, или же остановиться исключительно на флоре или фауне. Что касается фона, он может быть любым, но лучше всего такие иллюстрации смотрятся на приглушенных оттенках, имитирующих цвет старой бумаги, или же, напротив, на темных и ярких контрастных цветах, таких как черный, кроваво-красный и болотно-зеленый.

Опрятный кусочек школьной формы

“Темная академия” – это более возвышенная и пафосная версия преппи-стиля. Когда дело доходит до темной академической жизни, клетчатый блейзер, брюки или юбка просто необходимы. Тем не менее вы также можете нанести на ногти рисунок в клетку, как на фото выше. Маникюр выполнен в кремовых и черных тонах, с клетчатым акцентным ногтем на каждой руке. Цветовая гамма и количество ногтей в клеточку могут быть любыми, но, конечно, наличие одного темного и одного светлого цвета наиболее предпочтительно в рамках данной эстетики.

Нейл-арт со змеями

Маленькие змейки на каждом ногте или одна змея, изображенная на всех ногтях и как бы переползающая с пальца на палец, могут быть одним из лучших решений для поддержания стиля “темной академии”. Змеи соответствуют и готической, и колдовской, и мрачной, и мифологической символике одновременно – просто выбирайте, какая из них будет для вас ближе и приятнее.

Цветовая гамма может быть любой. Хорошо будут смотреться как природные цвета, если вы предпочитаете реалистичный рисунок змеи, так и черно-белая гамма, если хотите более условное и символическое изображение.

Глубокие красные оттенки

Темно-красные, алые, оттенка бычьей крови или красные, переходящие в черный, – вампирский вид таких ногтей прекрасно перекликается с эстетикой “темной академии”. Такому маникюру не требуются дополнительные украшения, чтобы он выглядел изысканно. Важную роль может сыграть еще и выбранная форма ногтей: миндалевидные и заостренные, достаточно длинные и напоминающие о классическом маникюре Мортиши Аддамс, будут смотреться наиболее выигрышно в любом оттенке глубокой красной палитры.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Черный французский маникюр

Несмотря на то что французский маникюр был создан в далеком 1975 году, он продолжает процветать и оставаться одним из самых востребованных и модных в наши дни. Традиционный французский маникюр представляет собой ноготь розового или телесного оттенка с белым кончиком. Один из способов превратить эту вневременную классику в эстетику “темного академического” стиля – просто изменить цвет кончика. Конечно, самым удачным вариантом будет выбор черного кончика ногтя. Это смотрится в меру мрачно и угрюмо, но все еще стильно, аккуратно и эстетично. Но можно поэкспериментировать и с другими темными оттенками, например, хорошо будут смотреться коричневый, серый, красный и болотно-зеленый кончики.

Интеллектуальный серый

Серый – тонкий и сложный цвет, пользующийся плохой репутацией из-за своей простоты и ассоциаций со скукой. Однако для эстетики “темной академии” он один из лучших, ведь с помощью этого цвета при умелом дизайне можно транслировать интеллектуальность и авторитет. Не забывайте, что в центре стиля – образование и учебные заведения, а значит, он не может существовать без искусства и классики.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Отличный пример – маникюр на фото выше. Простые серые ногти с вкраплениями черного и контуром лица на одном ногте. Этот маникюр минималистичный, но тем не менее интеллектуально-изысканный.

Черепаховый маникюр в мрачных оттенках

Черепаховые оправы для очков – один из самых стильных элементов эстетики “темной академии”. Это значит, что и ногти, оформленные наподобие рисунка на панцире черепахи, прекрасно подойдут для этого стиля. Чтобы усилить мрачный эффект, попробуйте заменить оранжевую основу, классическую для черепаховой оправы, на другой цвет, например уже упомянутый выше глубокий красный оттенок бычьей крови. Можно поэкспериментировать также с глубокими и мрачными зеленым, фиолетовым, коричневым или даже грязно-желтым оттенком, напоминающим листы старой бумаги.

Волшебство и звезды

Ничто волшебное не чуждо эстетике “темной академии”. Например, звезды и луны, напоминающие шляпу волшебника или сказочный потолок в Хогвартсе, имитирующий звездное небо.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Лучшее и самое красивое сочетание – золотые или серебряные звезды на черном фоне. Вы можете усыпать звездами каждый ноготь или сделать акцент только на одном. Или, например, по одной звезде и месяцу на каждом ногте, а на одном – россыпь звезд.

С оттенками тоже можно экспериментировать. Попробуйте темно-синий или темно-фиолетовый, а может, даже темно-бордовый фон или даже черные звезды на белом или бежевом фоне.

Мраморная роскошь

Частные школы, которыми вдохновляется эстетика “темной академии”, обычно располагаются в старинных роскошных зданиях с мраморными колоннами, лестницами и целыми залами. Именно поэтому мраморные узоры на ногтях подойдут к этому стилю безупречно. Кроме того, они могут тонко отдать дань истории, особенно древним грекам, которые использовали мрамор для изготовления скульптур, статуй и храмов. Можно сделать классический мраморный вид в бело-серых или бежево-розовых оттенках, а можно, как и в случае с черепаховыми ногтями, создать на ногтях цвета “мрачного мрамора”. Используйте сочетание черного с красным, фиолетового с черным, зеленого с бежевым. Кстати, чтобы получить такую роскошь на своих ногтях, вовсе не обязательно идти в салон. В Сети есть много трюков, с помощью которых этот дизайн легко сделать дома при помощи обычного лака, пары маникюрных инструментов и воды.

Оттенки осени

И последняя идея – внедрить в палитру своего маникюра осенние оттенки. Учебный год всегда начинается осенью, осенью часто развиваются события готических и викторианских романов, которые тоже являются почвой для вдохновения этой эстетики. Поиграйте с оттенками коричневого, красного и оранжевого, чтобы найти свой собственный мрачный, но не унылый дизайн. Осенние цвета в маникюре необязательно носить осенью – они прекрасно будут смотреться и весной, и даже летом.