Просмотр роликов значительно повышает самооценку: почему полезно снимать видео процесса уборки

Уборка не всем дается с первого раза, к этому надо иметь особый талант. Если вы изо всех сил стараетесь найти мотивацию для этого нужного дела, то обратитесь к социальным сетям. Нет, смотреть ничего не нужно, это только нагоняет лень. Нужно снимать. Себя и процесс уборки. И вот почему.

Визуализация

Прежде всего метод помогает увидеть волшебное превращение забытой пылесосом квартиры в чистое, уютное гнездышко. В замедленной съемке очень хорошо видно, как в жилое помещение приходит свет и лоск. На это приятно смотреть, это повышает самооценку, поскольку вы видите главным героем себя. Социальные сети просто переполнены короткими роликами об уборке, а это значит, что метод действительно работает для разных категорий людей. Конечно, для многих отвлечение от телефона станет серьезной проблемой, потому что есть люди, которые слушают музыку или смотрят видео во время уборки. Но ради чистоты и собственной мотивации придется потерпеть либо использовать другое устройство с камерой. Важно, чтобы телефон или айпад стоял на протяжении всего мероприятия и снимал с одной точки обзора. Только так вы увидите на видео метаморфозы.

Установка камеры

Выберите такое место, чтобы никто случайно не толкнул телефон, ни члены семьи, ни вы сами, ни питомец. Включите запись и сразу отойдите от телефона. Работающая камера уже сама по себе может дать вам толчок к активности. Чаще всего, зная, что нас снимают, мы сокращаем все перерывы или отвлечения на несущественные дела. Когда закончите уборку, не забудьте сразу выключить телефон и посмотреть результат в ускоренном в два-три раза темпе. Вы станете свидетелем и, собственно, участником настоящей магии.

Преимущества метода

Если вы относитесь к типу людей, которым важен визуальный аспект, то данный метод станет вам стопроцентным рабочим лайфхаком. Вы будете просто заворожены процессом и результатом, почувствуете себя сильным, особенно если убрали большой беспорядок.

У видеосъемки есть еще одно неочевидное, на первый взгляд, преимущество – помощь в управлении временем. В процессе уборки мы часто не осознаем, что отвлекаемся от главного, особенно это касается девочек, которые погружаются в примерки неожиданно найденных в шкафу нарядов. Это к слову. Если вы делаете в процессе большое количество перерывов, то теряете настрой и производительность. Если вы возьмете в привычку снимать ролик каждый раз во время уборки, то вы найдете оптимальную скорость работы. Если в одном из роликов вы увидели, что стоите с телефоном в руках, например, минут десять, в следующий раз вспомните об этом и сократите время до пяти минут.

Публичная поддержка

Чтобы убить несколько зайцев разом, готовые видео можете загрузить в Интернет. Это не только потешит ваше самолюбие и тщеславие лайками и восторженными откликами, новыми подписчиками, но и принесет пользу другим таким же “рыцарям чистоты”. Регулярная съемка роликов добавляет ответственности перед собой и аудиторией.

Обязательно сохраните некоторые видео для себя, начиная с первого, чтобы со временем провести анализ того, как изменилось ваше отношение к уборке в качественном и количественном эквиваленте.