Мнение: Соединённые Штаты южнее России, причина всех бед и рекорд по сбору дикоросов

1. Заглавная карта наглядно показывает насколько США на самом деле более южная страна, чем Россия. Почти вся основная территория США находится к югу даже от самой крайней южной точки России (ссылка). Это долгое время давало американцам экономические плюсы в плане продуктивности сельского хозяйства, экономии на отоплении, тёплой одежде и так далее. Но сейчас климат меняется, причём в пользу России.



Потепление приводит к более континентальному и засушливому климату на юге США. Та же выделенная на карте Калифорния всё чаще страдает от летних засух, а недавно её накрыли ещё и рекордные снегопады, к которым теплолюбивые калифорнийцы оказались не готовы.

Для южных регионов России, пожалуй, более засушливый климат тоже может представлять угрозу. Но проблему на нашем Юге можно легко решить развитием оросительных систем, причём поступающей из Дона и Волги воды для этого будет более чем достаточно. В целом же потепление приносит России несомненные плюсы, увеличивая продуктивность нашего сельского хозяйства в регионах средней полосы, Севера и Сибири.

2. На Западе теперь винят глобальное потепление во всём подряд. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Как сообщают нам дятлы передовых СМИ, люди тупеют из-за изменения климата.

«Мозг состоит из миллиардов нейронов. Колебания температуры могут влиять на ионные каналы, имеющие решающее значение для процесса коммуникации нейронов. Оказывается, повышение температуры может влиять на скорость их работы. Но и это не всё! Одним из наиболее тревожных результатов научных исследований является то, что изменение климата, среди прочих факторов, может способствовать развитию таких заболеваний, как инсульты или слабоумие».

…На этом месте я, ув. друзья, решил провести эксперимент.

«Ожирение и изменение климата», набрал я в гугле.

«Изменение климата ведёт к детскому ожирению, показывают исследования», – с готовностью отозвался гугл.

«Депрессия и изменение климата», набрал я.

«Изменение климата вызывают стресс и депрессию», – подтвердил гугл.

«Наркомания и изменение климата?» – предложил я.

«Ты знал, ты знал! Изменение климата по всему миру заставляет людей бухать и садиться на вещества», – отозвался гугл.

…Это, ув. друзья, натуральная новая религия <…> Ведь не может же быть, чтобы люди делали с собой всё это сами и сами были за себя в ответе, правда?

3. В России сейчас бурно растёт всё – не только сельское хозяйство и промышленность, но и рыболовство, и даже собирательство (ссылка):

По итогам прошлого года в России собрали более 22 тысяч тонн дикоросов — это орехи, ягоды и грибы. Такой результат стал рекордным за всю историю подсчетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Глава государственной организации Павел Чащин отметил, что в 2022 году прирост сбора составил 14 процентов, а в 2021-м — 48 процентов. Большую часть дикоросов собирают в Сибири и на Дальнем Востоке — 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи соответственно.

Особенностью прошлого сезона стало резкое увеличение результата для орехов (плюс 16 процентов) и грибов (плюс 4,7 процента), а вот сбор ягод сократился на 60 процентов. По словам Чащина, тенденция связана с погодными условиями — жаркое или прохладное лето.