 

Девочки, рожденные от матерей, страдающих ожирением, тоже будут полными

24.03.2023, 22:35, Разное
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Лишний вес и ожирение могут передаваться по материнской линии дочерям, сыновья такому риску не подвержены. Такие выводы сделали ученые, исследовав детей и их родителей. Специалисты считают, что терапия недуга должна начинаться с ранних лет. Результатами исследования коллектив ученых поделился с медицинским сообществом на страницах «Журнала клинической эндокринологии и метаболизма».

Риск ожирения может передаваться от матерей к дочерям?

Ученые провели исследование, решив выяснить, передается ли ожирение и лишний вес от родителей детям. Целью исследования было определение связи индекса массы тела (ИМТ) и количества жира ребенка в сравнении с показателями родителей. В научной работе приняли участие 240 детей в возрасте до 9 лет и их родители.

Проведенный анализ результатов сканирования продемонстрировал, что у девочек ИМТ и жировая прослойка совпадали в количественном выражении с показателями матерей. Этот факт позволил медикам сделать предположение, что девочки, рожденные от матерей с ожирением или лишним весом, также подвержены риску развития спектра заболеваний, связанных с избыточностью жировых отложений.

Такая зависимость не распространялась на мальчиков, то есть матери не передают ожирение сыновьям. Также не было выявлено связи между ИМТ отца и дочери или сына.

Насущная проблема

В современном мире ожирение и лишний вес являются нарастающей проблемой. Терапия этих заболеваний является сложным и дорогостоящим процессом. Лечение не ограничивается процедурами по снижению веса, в большинстве случаев медики сталкиваются с сопутствующими заболеваниями, такими как все виды диабета, высокое АД, нарушения работы внутренних органов и опорно-двигательного аппарата и еще целый спектр болезней.

По словам Ребекки Дж. Мун, доктора медицинских наук из Центра эпидемиологии Саутгемптонского университета в Великобритании, ученым необходимо и далее проводить исследования по проблеме ожирения. Но даже предварительные результаты первого этапа показали, что лечение лишнего веса у девочек должно начинаться с раннего возраста, особенно в тех семьях, где матери страдают ожирением.


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