 

Романтичная Юлька – Личное мнение

24.03.2023, 22:05, Разное
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49-летняя Юля Высоцкая, недавно показавшая ногу, продолжает радовать публику. Теперь мы может посмотреть не только на одну ногу, а сразу на две, и не только:


Фото: Соцсети

Резной платок символизирует парус, по мнению Юли. Ну, вдруг кто-то не понял.

Что можно сказать по поводу снимка нового? Не только нога, но и вся Юля Высоцкая молодец. Мало того, что худенькая, так ещё и романтичная — машет парусом. Вылитая Ассоль в ожидании Грэя.

А чего? Хорошее сравнение. Если кто-то скажет, что в 49 лет романтический настрой не нужен, тот будет неправ. Юлька и стихи читает вечерами.

В общем, Юле Высоцкой, конечно, нужно пожелать счастья. Очень хочется, чтобы у неё всё сложилось.

Ведь так?

Источник: Лена Миро


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