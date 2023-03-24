 

Counter-Strike 2 будет недоступна для читеров CSGO

24.03.2023, 21:45, Разное
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Valve заявила, что Counter-Strike 2 не будет доступна для игроков, забаненных за нарушение политики VAC-ban в Counter-Strike: Global Offensive. Об этом говорится в сообщении службы поддержки Steam.

Речь идет об игроках, которые пытались обмануть Valve Anti-Cheat, разработку компании по борьбе с читерством в играх. На вопрос о том, может ли пользователь, заблокированный в CSGO, продолжать играть в Counter-Strike 2 с той же учетной записью Steam, Valve ответила отрицательно.

Counter-Strike 2 прошла ограниченное тестирование, и игра будет выпущена летом 2023 года. Новый раздел придет в виде бесплатного обновления для владельцев CS.GO.


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