Массивные кроссовки на платформе – самая модная и удобная обувь для весны: с чем можно их сочетать (идеи образов)

Массивные кроссовки 90-х годов вновь вернулись в моду в 2020-х годах. Несмотря на свою практичность, обувь на платформе в наши дни больше отражает моду, чем функциональность. Эта тенденция оказалась на удивление стойкой, и сегодня массивные модели стали неотъемлемым элементом образов в самых разных стилях. Вот как стилизовать модные кроссовки на платформе весной 2023 года.

С весенним платьем

В теплые весенние дни можно сочетать массивные кроссовки с легким платьем. Кроссовки на платформе — это беспроигрышный вариант с точки зрения тренда. Они удобны, универсальны, а также прибавляют несколько сантиметров роста. Хорошая идея – надеть их на воскресный бранч на свежем воздухе с друзьями, а затем отправиться на прогулку или по делам.

С укороченным топом и джинсами с высокой посадкой

С массивными кроссовками можно создать великолепный повседневный образ с брюками с высокой талией и укороченным топом. Собираясь на свидание, вы точно не ошибетесь с выбором, если отдадите предпочтение такому наряду. В холодные весенние дни добавить немного тепла поможет кожаная куртка или блейзер оверсайз, к тому же они отлично дополнят деловой образ в стиле кэжуал. В то время как брюки с высокой посадкой создают иллюзию более длинных ног, туфли на платформе реально добавляют роста. В конечном итоге эта классическая комбинация удлинит фигуру, а также обеспечит комфорт.

С велосипедными шортами

Пока одни терпеливо ждут, когда велосипедки наконец выйдут из моды, другие остаются большими сторонниками этого тренда. Поклонниками этого образа являются многие знаменитости.

Облегающие велосипедные шорты можно сочетать с любым верхом – от твидовых блейзеров до джинсовых курток. В теплое время года или после изнурительной тренировки можно надеть велосипедки с подходящим верхом и кроссовками на платформе, дополнив образ бейсболкой и свободной хлопковой верхней рубашкой.

С мини-юбкой

Мини-юбки можно адаптировать к любой погоде. Отличная идея – сочетать мини-юбку с массивными кроссовками на платформе. Можно выбрать плиссированную юбку мини, добавив к ней укороченную футболку и стильные очки.

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В холодное время года мини-юбку следует носить с плотными теплыми колготками и гетрами. Этот тренд 80-х медленно, но верно возвращается в моду. В качестве верхней одежды подойдет пуховик, который обеспечит дополнительное тепло. Независимо от времени года, кроссовки сами по себе уже никогда не выйдут из моды.

С макси-юбкой

Образ с макси-юбкой будет выглядеть более спортивно, если добавить к нему массивные кроссовки. Хотя летом 2022 года доминировали микро-мини-юбки, весной и летом 2023 года вновь на подъеме модели макси.

Длинные юбки представлены в разных стилях – от длинных джинсовых моделей А-силуэта до вязаных и многослойных вариантов. Макси-юбки универсальны, независимо от того, будет это лоскутная модель в стиле 90-х, юбка карго до щиколотки или классический деним.

В зависимости от обуви и верха, их можно надевать практически для любого случая. Чтобы создать повседневный образ с массивными кроссовками на платформе, следует носить юбку макси с модной укороченной рубашкой.