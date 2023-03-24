 

Специальные агенты США впервые восспользовались Apple AirTag для поиска наркотиков

24.03.2023, 20:18, Разное
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Macrumors сообщает, что Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) использовало геотеги AirTag для отслеживания оборудования для производства наркотиков вместо использования полицейских GPS-трекеров. Это самый первый подобный случай.

В мае 2022 года две китайские посылки с красителями и прессами для изготовления таблеток были перехвачены агентами спецслужб. Они уведомили DEA об обнаружении. Агенты DEA США прикрепили к посылкам Apple AirTag. Это было сделано для того, чтобы правоохранители могли отследить потенциальных производителей.

В отчете DEA не объясняется, почему агентство решило использовать устройство Apple вместо специального GPS-трекера. В отчете лишь отмечается, что точная информация о местонахождении посылок позволит следователям собрать доказательства против подозреваемых. Детектив в отставке высказал мнение, что AirTag более надежен, чем другие виды связи. На данный момент неизвестно, чем закончилось дело.


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