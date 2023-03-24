 

ЦБ разрешил клиентам банков раз в год менять обслуживающую финансовую организацию

24.03.2023, 19:33, Разное
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Россияне смогут менять обслуживающий банк раз в год – 26 ноября. Соответствующее решение регулятора озвучила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

– День очень удобен, поскольку примерно совпадает с датами закрытия финансовой отчётности предприятий. Кроме того, в этот день завершается цикл сельскохозяйственных работ, и крестьяне рассчитываются с хозяевами по денежным и натуральным обязанностям. После этого им будет позволено поменять банк, – отметила Набиуллина.

Позицию ЦБ поддержал Минтруд. Глава ведомства Антона Котяков предложил также установить эту дату, как единственно возможный день для перехода работников от одного работодателя к другому. По его словам, такая мера избавит компании от излишней бюрократии, поможет оптимизировать штат HR-служб и сделает бюджетное планирование более предсказуемым.

Положительно оценил такое решение Центробанка и синод РПЦ. Там, в частности, напомнили, что на 26 ноября выпадает День Святого Георгия – покровителя воинов, земледельцев, пастухов и путников, т.е. всех тех, кто пользуется услугами финансовых организаций и платёжными системами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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