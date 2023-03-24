 

56-летняя Холли Берри снялась обнаженной в ванной

24.03.2023, 19:10, Разное
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Обладательница “Оскара” Холли Берри может похвастаться точеной фигурой, которой способны позавидовать и совсем юные девушки. Накануне звезда доказала это новыми фотографиями в социальных сетях. 56-летняя актриса выложила снимки, на которых позировала перед запотевшим зеркалом в ванной комнате. Актриса предстала обнаженной, прикрыв грудь рукой.

Новые фото не оставили подписчиков Берри равнодушными.

Сразу вспомнил обнаженную сцену в фильме “Пароль “Рыба-меч”.

Все еще горяча! Просто потрясающая.

Какая женщина. Протри зеркало, красотка, — писали поклонники актрисы в комментариях.

Холли Берри нечасто радует подписчиков романтическим контентом. Фотографии с возлюбленным, композитором Ваном Хантом, она публикует лишь по особенным случаям. Так, в этом месяце он отпраздновал день рождения — Холли нежно поздравила любимого с праздником и поделилась парой совместных снимков. В кадре Холли и Ван сидят на белоснежном диване в домашней одежде и целуются. Холли Берри и Ван Хант узаконили свои отношения в начале прошлого года. Впервые об их романе заговорили в 2020-м.


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